France: Zahia Dehar dévoile ses fesses dans une photo ultra sexy qui enflamme ses fans

Ce week-end, Zahia Dehar a posté un nouveau cliché sur Instagram, où elle compte plus de 130 000 followers. La jeune femme apparaît dans un salon privé, enfilant une robe en dentelle avec l’aide d’une habilleuse. Vêtue de lingerie noire et photographiée de profil, Zahia se tortille pour entrer dans sa tenue et permet à ses abonnés d’observer ses jolies formes.

C’est lors d’un essayage, dimanche 28 octobre, qui ne s’est pas passé comme prévu que la jeune femme de 26 ans a dévoilé son fessier. Fessiers qui ne voulaient décidément pas rentrer dans une robe noire.

Après avoir fait la une en France il y a quelques années notamment dans l’affaire la lient à Karim Benzema et Franck Ribery. Zahia Dehar reste toujours aussi populaire. Surtout sur les réseaux sociaux. Et ce n’est aussi un secret pour personne. Les courbes de Zahia sont presque aussi célèbres que celles de Kim Kardashian. Et comme la star américaine, la jolie Française ne rate jamais une occasion de montrer son corps sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui à la tête de sa propre entreprise, la jeune femme vit toujours de sa sexy attitude en se faisant payer pour assister des événements mondains ou pour participer à des shootings photos très osés. Et l’ex-escort girl prend toujours soin de partager les coulisses de son quotidien rythmé par la séduction et le charme à ses milliers d’abonnés sur Instagram.Il y a quelques heures, ses plus grands fans ont été gratifiés d’un nouveau cliché sexy sur lequel Zahia apparaît en lingerie en dentelle noire… en train d’essayer une robe, aidée par une assistante.