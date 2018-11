France : « the beast », la Cadillac de Donald Trump qui enfume le perron de l’Elysée (vidéo)

On sait que les relations ne sont pas au beau fixe entre Donald Trump et les dirigeants européens, notamment avec Emmanuel Macron. On sait aussi que le président américain n’a que peu de préoccupations environnementales. Probablement est-ce le hasard, toujours est-il que la grosse voiture de Donald Trump a complètement enfumé le perron de l’Elysée au moment de repartir, samedi.

Samedi, Melania et Donald Trump se sont rendus à l’Elysée. Au moment de repartir, la Cadillac One du président américain a complètement enfumé le perron de l’Elysée. Une illustration, sans doute, du peu d’attention que fait le président Trump des risques liés à la pollution. Toutefois, dans la vidéo, on ne peut pas distinguer vraiment s’il s’agit de vapeur ou de fumée qui sortait des échappements de « The Beast », cette voiture de huit tonnes qui transporte le président américain.