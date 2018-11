France: sur TF1, Emmanuel Macron fait profil bas et reconnait avoir échoué

« Je n’ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants », ce sont là les confessions et regrets d’ Emmanuel Macron lors d’un entretien avec TF1 ce mercredi 14 novembre 2018. Cette entrevue a passé au peigne fin toutes les questions d’actualités françaises qui fâchent telles que le reproche au gouvernement Macron de manque de respect au Français, la question de l’unité, le problème du pouvoir d’achat des français, le problème de la création d’une armée européenne et tutti quanti.

Le président français Emmanuel Macron a accordé cette interview inédite à TF1 dans le bureau de L’Élysée son lieu de travail. Il faut souligner que l’interview est venue à trois jours de la mobilisation des « gilets jaunes » contre la hausse du prix des carburants. Elle apparait alors comme une tentative du président de reconquérir le cœur du peuple révolté.

Cette interview est aussi unique en son genre d’autant plus que l’interviewé s’est adonné à un véritable introspection que l’on pourrait qualifier en jargon philosophique de catharsis. Puisque, l’interview a donné l’occasion à Macron de se regarder dans la glace, de se faire une autocritique et d’ admettre n’avoir pas « réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants » tout en promettant de gouverner « d’une manière différente » à l’avenir.

Macron a également reconnu que son gouvernement a piétiné quand à la considération aux Français. « Nos concitoyens aujourd’hui veulent trois choses: qu’on les considère, qu’on les protège, qu’on leur apporte des solutions. Pas des déclarations. Des solutions. La considération, on ne l’a sans doute pas assez apportée ». a t’il reconnu avant d’ajouter que « Cette réconciliation entre la base et le sommet, je considère que je n’ai pas réussi à le faire, et c’est pour moi au cœur de ce qui m’attend dans les mois à venir (…) C’est un vaste programme, mais il requiert la mobilisation de toute la nation » a regretté le président français qui s’est dit optimiste à relever ce défi.

Il a été aussi question lors de l’interview du tweet de Trump au sujet du vœux de Macron de la création d’une armée américaine. Macron a réaffirmé ce désir qui déplaît à Trump : Il faut « construire une vraie capacité de défense européenne » et souligne que Angela Merkel partage ce point de vue. Macron a eu tout de même des propos conciliant mais nuancés vis à vis des États–Unis farouchement opposés à l’idée d’une armée européenne : « Les États-Unis d’Amérique, c’est notre allié historique, il continuera de l’être, c’est l’allié avec lequel on prend tous les risques, avec lequel on mène les opérations les plus compliquées mais être allié, ça n’est pas être le vassal et donc pour ne pas être le vassal, on ne doit pas dépendre d’eux », a-t-il craché.

La question brûlante de l’économie

La question du pouvoir d’achat des français était l’un des points sensibles de l’entrevue et là dessus, Macron a promis baisser les impôts en général et les impôts sur salaire en particulier. « Le problème de nos concitoyens, je l’entend et je le comprend » a dit Emmanuel Macron. Mais « le montant de nos impôts par rapport à ce qu’on produit commence à baisser et va continuer à baisser » a-t-il précisé. « Le pouvoir d’achat, c’est gagner mieux sa vie » a poursuivi le président de la République avant de rappeler que « le gouvernement a mis en place des politiques » comme « la baisse des cotisations sociales salariales ».