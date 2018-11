France: Ségolène Royal dit tout haut ce qu’elle pense du couple Brigitte et Emmanuel Macron

Dans son livre intitulé « Ce que je peux enfin vous dire » , paru ce mercredi 31 octobre aux éditions Fayard, l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal dit tout haut ce qu’elle pense du couple Macron et revient notamment sur le courage dont Brigitte et son mari ont dû user et abuser pour faire face aux multiples critiques.

Ségolène Royal, après avoir fait la lumière sur sa triste séparation avec son ancien compagnon, l’ancien président de la République francaise François Hollande, l’ancienne ministre de l’Écologie n’a pas épargné Emmanuel Macron ! Si Ségolène Royal ne semble pas porter le chef de l’Etat de 40 ans dans son cœur, cela ne l’empêche pas de le complimenter sur son couple avec Brigitte Macron.

Admirative de leur amour, l’ancienne ministre de l’Ecologie explique dans son livre : « Ce que je trouvais très sympathique et respectable, c’est qu’il ait osé épouser une femme de vingt ans de plus que lui. Je me disais qu’il leur en avait fallu, à tous les deux, de la détermination, du courage, en un mot de l’amour, pour affronter les critiques, les sarcasmes, la bêtise et la méchanceté ». De tendre déclarations, qui devraient ravir la première dame de 65 ans, quelque peu éprouvée par les nombreuses railleries dont elle fait l’objet.

Toutefois, Ségolène Royal, dans son ouvrage, critique ouvertement la présidence d’Emmanuel Macron et lève le voile sur les relations supposées brouillées qu’elle entretient désormais avec le Chef d’Etat français. La femme politique explique n’avoir rencontré le chef de l’État qu’à de rares occasions, uniquement pour les « réunions à l’Élysée sur les sujets de stratégies industrielles dans le domaine de l’énergie ».