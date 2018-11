France – Ligue 1: le PSG prolonge le contrat d’une de ses stars

La rumeur faisait état ce mercredi matin d’une prolongation imminente d’Angel Di Maria avec le PSG. Elle n’aura pas traîné, puisque le club parisien à officialiser la nouvelle mercredi soir.

En fin de contrat à la fin de la saison, l’Argentin a finalement prolongé le plaisir de deux saisons supplémentaires et se retrouve lié avec les champions de France jusqu’en 2021. Arrivé dans la Capitale en 2015 après une expérience mitigée à Manchester United, Di Maria a souvent soufflé le chaud et le froid pendant trois saisons malgré des statistiques impressionnantes (57 buts et 58 passes en 150 matchs) avant d’être un élément moteur du début de saison historique des Parisiens.

« Depuis maintenant trois ans, j’ai trouvé ici, à Paris, un contexte extraordinaire pour m’épanouir », a déclaré l’ailier de 30 ans sur le site du club indiquant que « jour après jour, je me sens honoré et extrêmement motivé à l’idée de participer à un projet aussi ambitieux, comme il n’en existe nulle part ailleurs en Europe. Avec mes coéquipiers, nous avons encore beaucoup de belles et grandes histoires à écrire ensemble pour continuer d’accroître la dimension du Paris Saint-Germain ».

Di Maria a la pleine confiance de Tuchel

Double champion de France, l’international albiceleste (94 sélections) réalise un début de saison canon. Sous les ordres d’un Thomas Tuchel qui en a fait l’un de ses « 4 Fantastiques » et qui lui accorde toute sa confiance, l’ancien Madrilène se montre décisif (7 buts, 6 passes) à l’image de son égalisation contre le Napoli la semaine dernière et retrouve le niveau qui était le sien au Real Madrid et qui en avait l’un des meilleurs joueurs du monde.

Généralement annoncé sur le départ lors de chaque Mercato, Angel Di Maria a choisi de s’inscrire sur la durée avec le PSG pour le plus grand plaisir de Nasser Al-Khelaïfi. « Je ressens une très grande satisfaction à l’heure de prolonger le contrat d’Angel Di Maria », a réagi le président parisien. « À 30 ans, Angel vit un moment fantastique de sa carrière, où le mélange de son talent et de son vécu au plus haut niveau le classent plus que jamais parmi les meilleurs joueurs du monde. »