France: Hélène Ségara réopérée, sa maladie rare qui la touche gagne du terrain

Dans les colonnes du magazine Gala, Hélène Ségara s’est confiée sur sa maladie, révélant au passage s’est fait réopéré récemment.

En 2013, Hélène Ségara révélait être atteinte d’une grave maladie, l’obligeant à prendre un lourd traitement. Cinq ans plus tard, la chanteuse de 47 ans se bat toujours contre ce mal qui la ronge.

Dans une interview accordée au magazine Gala, elle a confié avoir récemment dû subir une nouvelle opération. « Ça ne va pas mieux. Je viens d’être réopérée. Pour ne pas perdre la vue, j’ai des implants que l’on change tous les trois mois, mais j’ai un gros mental ».

Malgré les tentatives de traitement, la maladie gagne du terrain. Pour autant, elle fourmille de projets et entend ne pas se laisser abattre : « cela m’a donné envie de me lancer dans mille projets à la fois, de profiter de chaque instant ».

Membre du jury de l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6, Hélène Ségara révèle avoir parfois eu quelques difficultés lors du tournage. « Il y a des jours avec et des jours sans. Parfois, les téléspectateurs verront que j’ai les yeux fermés à cause des fortes lumières sur le plateau », explique-t-elle dans les colonnes de Gala.

La chanteuse a justement plusieurs projets en tête, notamment celui de venir en aide à ceux qui traversent les mêmes épreuves qu’elle. « Je me suis découvert une force positive que j’ignorais. J’ai envie d’aider les gens qui traversent des épreuves à se rebooster. Les médecins ont trouvé une piste. Ma prochaine étape : financer un dîner de charité et une émission. Je travaille depuis plus d’un an sur ce projet avec M6. Avec l’argent récolté, on pourra sans doute sauver la vue de beaucoup de gens. Si j’atteins cela, toute cette épreuve aura vraiment du sens pour moi ».