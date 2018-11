France: Emmanuel Macron très épuisé, sa femme Brigitte prend une décision à sa place

Inquiète face à l’état de santé de son époux, Brigitte Macron aurait exigé qu’il prenne quelques jours pour se reposer avant une nouvelle tournée de visites officielles. Puisqu’ils ne peuvent plus aller se ressourcer dans leur maison du Touquet, les époux Macron ont mis le cap sur un havre de paix situé en Normandie.

Ce jeudi 1er octobre, Emmanuel Macron est partie en Normandie, où il prendra quatre jours de congés. Selon Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos, c’est son épouse Brigitte qui l’aurait convaincu de s’évader du palais de l’Elysée pour se reposer.

L’époque où Emmanuel Macron ne dormait que trois heures par nuit est révolue. Seize mois après son arrivée au pouvoir, le président de la République traverse une période particulièrement éprouvante. Jugé autoritaire et arrogant, il voit sa cote de popularité chuter à vitesse grand V et subit les remontrances de son épouse Brigitte, qui n’hésite désormais plus à hausser le ton lorsqu’elle est en désaccord avec lui. Mais le désamour des Français et les disputes conjugales qui éclatent entre les quatre murs de l’Elysée ont eu de lourdes conséquences sur l’état de santé du chef de l’Etat. « Son visage a changé, il est marqué par le poids du pouvoir », a révélé un de ses collaborateurs au Figaro.

La Première dame veille au grain.

Et si la première dame a fait des pieds et des mains pour que son cher et tendre se ménage, c’est surtout car il s’apprête à partir en tournée pour six jours, nous informe Public. Pendant cette tournée, il sera de passage dans deux régions, onze départements et dix-sept villes ! Un séjour qui prend fin le 10 novembre puisqu’il doit être à Paris le 11 pour les commémorations de l’Armistice. Il prononcera d’ailleurs ce jour-là un discours sous l’Arc de triomphe devant une soixantaine de chefs d’Etats et de dirigeants d’organisations internationales.