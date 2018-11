France: Emmanuel Macron attaqué par des habitants en colère

« Le carburant, ce n’est pas bibi » a t-il affirmé. Pour lui, la progression des taxes est le fait de l’Etat, et qu’il « les assume ».« Vous écrasez les gens », a enchaîné l’homme qui l’interpellait. « Non, on n’écrase personne (…) On n’écrase pas, mais les mêmes gens nous disent avec impatience ‘moi j’en ai marre que ma gamine ait la bronchiolite, qu’on continue à émettre’. On est parfois paradoxaux, on l’est tous, dans le quotidien » s’est rétorqué Macron relayé par actu.orange. A en croire le président français, « quand on change les choses, on bouscule les habitudes, les gens sont pas forcément contents ».