France – Affaire sextape de Valbuena: vers un procès de Karim Benzema et compagnie

La cour d’appel de Paris a validé jeudi, l’enquête dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena dans laquelle Karim Benzema et cinq autres personnes sont mises en examen, ouvrant la porte à un éventuel procès.

La cour a jugé conformes les agissements sous couverture du policier infiltré ayant servi d’intermédiaire entre Mathieu Valbuena et les maîtres-chanteurs présumés. Selon elle, les actes de ce commissaire ne constituent pas une incitation à l’infraction comme le soutenaient les avocats de la défense. «La procédure se poursuit, et je m’en réjouis pour M. Valbuena qui souhaite que la vérité judiciaire soit faite publiquement dans ce dossier», a salué l’avocat du joueur, Me Paul-Albert Iweins. L’avocat de Karim Benzema, Me Sylvain Cormier, a aussitôt fait part de son souhait de se pourvoir en cassation. «Je crois qu’on a affaire à une cour d’appel qui a voulu faire de la résistance comme ça arrive parfois», a-t-il déploré, dénonçant une «caricature de manœuvres déloyales» de la part des enquêteurs. «Il était évident qu’il y avait des manipulations policières dans cette affaire et c’est dans ces conditions que toute la procédure a été viciée», a-t-il expliqué.

En juillet 2017, la Cour de cassation avait donné raison aux arguments de la défense en invalidant la partie de l’enquête concernant les agissements de ce commissaire de la PJ de Versailles, accusé d’avoir poussé les protagonistes de l’affaire à commettre l’infraction. Dans cette enquête qui avait éclaté en 2015 anéantissant la carrière en équipe de France des anciens coéquipiers Valbuena et Benzema, six personnes au total sont mises en examen dont l’ancien international Djibril Cissé. Sylvain Cormier a rappelé à quel point Karim Benzema vivait «mal» la situation. «Il en a marre, il a proposé son aide à Mathieu Valbuena et il se retrouve englué dans cette affaire qui dure», a dit Me Cormier.