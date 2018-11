Forum de la paix à Paris: le président nigérian Muhammadu Buhari fait la leçon à ses paires

Le président Muhammadu Buhari, dimanche à Paris, en France, a appelé à des actions strictes contre les auteurs de flux financiers illicites. Il a averti qu’une impunité persistante encouragerait davantage le dépouillement des ressources des pays au détriment de la population pauvre et vulnérable.

S’exprimant lors de la première édition du Forum de la paix à Paris, en marge du centenaire de l’Armistice, le Président Buhari a déclaré que le Nigéria avait renforcé ses lois et ses institutions pour lutter contre la corruption, accélérer la récupération des avoirs volés et punir les auteurs d’infractions, appelant à davantage d’engagement des gouvernements et des institutions internationales. Le Président a prononcé son discours sur «Les flux financiers illicites et la corruption: le défi de la gouvernance mondiale» lors de l’événement, auquel ont assisté environ 70 dirigeants et gouvernants du monde.

«Nous devons lutter contre les refuges pour les avoirs corrompus. Je préconise également des sanctions par des organismes professionnels contre les intermédiaires transactionnels (avocats, banquiers, courtiers, agents publics, etc.) qui facilitent les flux financiers illicites. Je voudrais réitérer que le gouvernement du Nigéria reste ouvert et est toujours disposé à continuer à identifier et à partager des expériences et des stratégies pour donner vie aux idées qui permettront de gagner la lutte contre la corruption », a déclaré le président Buhari.

Il a noté que les flux financiers illicites compromettaient la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), de nombreux pays étant confrontés au défi de rassembler des ressources pour améliorer leur indice de développement humain, tandis que quelques privilégiés continuent d’explorer les faiblesses des systèmes financiers. .

«Notre expérience au Nigéria est que les crimes financiers, tels que la corruption et les activités frauduleuses, génèrent d’énormes profits illégaux qui se révèlent souvent tellement lucratifs que la menace d’une peine de prison ne suffit pas à dissuader les auteurs. Un moyen de dissuasion plus puissant consiste à faire en sorte que les profits et les avoirs générés par les flux financiers illicites et la corruption soient recouvrés et restitués aux pays d’origine. Cela ne doit pas sous-estimer la valeur d’institutions fortes. Cela indique seulement que le recouvrement d’avoirs représente une force de dissuasion importante par rapport à l’objectif traditionnel consistant à obtenir une condamnation par les forces de l’ordre des pays d’origine », a déclaré Buhari.

Le président a expliqué que des progrès considérables avaient été accomplis grâce à la promulgation d’instruments mondiaux, notant que certaines questions techniques fondamentales restaient en suspend. «Celles-ci tournent autour de la formulation de cadres politiques et réglementaires qui touchent différentes juridictions. Nous ne devons pas perdre de vue le rôle joué par les sociétés secrètes, les banques et les cabinets d’avocats, trop souvent basés dans les économies développées et leurs centres offshore connexes. Des études récentes révèlent que des failles dans le système financier mondial permettent aux personnes corrompues de dissimuler des détails de leurs transactions financières sous le nez des gouvernements et des organismes chargés de l’application de la loi. Cela souligne la nécessité de traiter d’urgence la question de l’entraide judiciaire, ainsi que des cadres juridiques continentaux, dans le contexte des refuges pour les transferts illicites », a-t-il déclaré.

Il a révélé que la politique de dénonciation avait facilité la récupération de milliards de naira auprès de personnes corrompues, qui avaient été réorientés vers le développement d’infrastructures et de programmes critiques qui bénéficieraient à tous les Nigérians et la réalisation des ODD.