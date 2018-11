Football – Phoenix Rising: Didier Drogba tire sa révérence

Didier Drogba à disputer son dernier match de compétition officielle avec le Phoenix Rising, en finale de l’USL Cup. Ce jeudi, sur le stade de Louisville, Drogba a conclu sa longue carrière sur une défaite 1 à 0 sous le maillot de Phoenix face à Louisville en finale du Championnat de 2e division américaine de football (USL).

Selon une information de Ouest-France, l’ivoirien âgé de 40 ans, a conclu sa longue et carrière sous le maillot de Phoenix face à Louisville en finale du Championnat de 2e division américaine (USL), jeudi 8 novembre 2018.

Drogba, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs africains de l’histoire, a disputé son dernier match devant les 5.300 spectateurs du Dr. Mark & Cindy Lynn Stadium à Louisville (Kentucky). Celui que les Ivoiriens ont surnommé le Dai Zoko National, défendait depuis 2017 les couleurs de Phoenix, club dont il est actionnaire, après une saison et demie passée dans l’élite nord-américaine, la MLS, avec Montréal (2015-16). Il a fini la dernière saison de sa carrière avec sept buts en treize matches, dont trois en quatre rencontres des play-offs.

Drogba qui demeure un grand compétiteur et un sacré bosseur, passé par la France, l’Angleterre, la Chine et la Turquie, a notamment remporté quatre titres de champion d’Angleterre et la Ligue des champions 2012 avec Chelsea, son club de 2004 à 2012 et en 2014-15.

Il est avec 65 buts en 104 sélections le meilleur buteur de l’histoire de la Côte d’Ivoire qu’il a conduit à trois phases finales de Coupe du monde (2006, 2010, 2014) et deux finales, perdues, de la Coupe d’Afrique des Nations (2006, 2012).