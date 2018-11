Football Leaks: la réaction de la  Fifa

La FIFA est sortie de son mutisme dans la matinée de ce samedi 3 novembre 2018 par rapport aux révélations qui sont nées des Football Leaks. Ces révélations portent atteintes à la pudeur de l’intégrité du président Gianni Infantino.

«Il y a quatre semaines, un groupe de journalistes a envoyé plusieurs centaines de questions, basées sur des e-mails internes et privés, ainsi que par d’autres biais, tous fournis illégalement par des tiers. Malgré le fait que nous ayons répondu de manière directe et honnête aux questions qui nous été posées, certains médias ont décidé d’ignorer la plupart de nos réponses et de détourner les faits, ainsi que la vérité, par volonté de discréditer la FIFA et de tromper leurs lecteurs. Ceci est une évidence», déclare en préambule la FIFA.

Elle continue en mentionnant qu’elle est fière des récents changements effectués à sa tête. La FIFA étant dans une « position désespérée en 2015 », cherchait à « se faire remettre de décennies de négligence et de mauvais management ». Le nouveau staff présume alors que « ces fausses rumeurs » sont le fruit de ceux qui ont été récemment spoliés et qui agissent ainsi par « frustration » et pour « leurs propres raisons et servir leurs intérêts ».

La FIFA pense qu’ « aucun des articles ne contienne quelque chose qui pourrait laisser croire à une violation des lois, des statuts ou des règlements ». Mais plutôt un « progrès par rapport au passé ». Elle poursuit en mentionnant qu’elle va continuer à œuvrer comme elle faisait depuis quelques temps et qu’elle ne va pas se laisser distraire.