Contrairement à ce que prétend leur partenaire Kylian Mbappé depuis Claire-fontaine, Bixente Lizarazu estime que l’accrochage entre Neymar et Edinson Cavani lors de leur dernière confrontation en sélection, signe un peu plus la défiance contre-productive entre les 2 attaquants du PSG.

« Non, les petits ponts, c’est pas quelque chose qu’on apprécie entre professionnels. » Bixente Lizarazu a livré ce dimanche son expérience d’ancien joueur professionnel sur le plateau de Téléfoot, au lendemain de l’accrochage qui a émaillé la rencontre internationale entre le Brésil de Neymar et l’Uruguay d’Edinson Cavani (1-0). Une tentative de petit pont du capitaine de la Seleçao sur son partenaire de club que la star de la Celeste n’a pas supporté et a envoyé à terre Neymar, qui n’a évidemment pas évité son cinéma habituel. Ce dernier a ensuite refusé la main tendue pour se relever de Cavani, dont la réaction a fini de signer l’incident avec le ballon envoyé en direction de son coéquipier à Paris.

Il y a d’abord la réaction très politiquement correcte, dès l’issue du match, d’un Cavani, dont le sourire forcé n’a pas trompé grand monde : « Personne n’aime perdre, personne ne veut perdre ! Il n’y a pas de match amical et c’est pour ça que certains se sont énervés, c’était un peu chaud sur le terrain. Mais une fois le match terminé, tout le monde a retrouvé sa tranquillité », assure « El Matador ». Un souci d’apaisement qui vaut aussi pour Kylian Mbappé, invité à son tour depuis Clairefontaine à évoquer en conférence de presse ce nouveau motif de crispation entre ses deux coéquipiers, après le fameux « penalty-gate ». « Il n’y a aucun problème » entre Neymar et Cavani, assure Mbappé

« Il faut que le PSG arrive à régler ce problème diplomatiquement »

Lizarazu n’y croit pas une seule seconde : « Non, c’est volcanique, vraiment, c’est chaud, je pense que c’est très chaud entre les deux », estime le champion du monde 98 pour lequel Paris ne peut pas ne pas appréhender ce qui est à ses yeux une réelle menace. Sous peine de voir l’équipe de Thomas Tuchel aller au-devant de très graves désillusions : « Je pense que c’est un vrai problème pour le PSG cette saison, parce que je préfère avoir trois très bons attaquants que deux… Aujourd’hui, on laisse tout faire à Neymar avec le PSG, on lui laisse les clés du camion et celui qui est finalement mis en difficultés, qui dépend de Neymar d’une certaine façon, c’est Cavani », juge le consultant vedette de TF1. « Il faut que le PSG arrive à régler ce problème diplomatiquement, qu’ils arrivent à faire en sorte que ces deux joueurs jouent ensemble, parce que le PSG sera beaucoup plus fort. Mais là entre les deux c’est très chaud. »