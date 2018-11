FC Barcelone: flot de louanges pour Lionel Messi

Auteur de neuf buts en dix rencontres cette saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi reste le numéro un de l’équipe catalane. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le numéro 10 du Barça pourrait bénéficier d’une nouvelle prolongation, lui qui nourrit toujours de grands objectifs avec son équipe.

Interrogé sur la Cadena Ser, Pep Segura a évoqué l’avenir de la Pulga, et ce après les déclarations d’Ernesto Valverde en septembre dernier. Le directeur général du club catalan a de nouveau fait étalage de son admiration pour Messi ce dimanche.

« Quand son départ arrivera, je ne serai pas là, ce sera difficile pour tout le monde »

« Nous devons profiter car les mauvais moments risquent d’arriver. C’est le meilleur joueur du monde, ça se voit tous les jours, nous sommes très heureux de l’avoir et on profite. Nous devons prolonger ces moments autant que possible. Quand son départ arrivera, je ne serai pas là, ce sera difficile pour tout le monde. Nous voulons que Messi soit avec nous le plus longtemps possible et qu’il nous fasse profiter du football comme il le fait à chaque match », a ainsi déclaré Pep Segura, qui a conscience que l’ère du prodige Argentin touche plus vers la fin que l’inverse…

Une chose est sûre, les regrets ne pourront qu’être limités quand Lionel Messi mettra un terme à son aventure barcelonaise, puisqu’après 4 Ligues des Champions et 9 championnats nationaux remportés, il aura largement contribué au palmarès du club.