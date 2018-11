FBF: plusieurs commissions connues

Plus de deux mois après son installation, la FBF présidée par Mathurin de Chacus a dévoilé selon une note de service en date du 30 octobre 2018, plusieurs commissions devant conduire la vie footballistique au Bénin.

Ainsi, Pamphile Zomahoun dont le nom faisait les couloirs a été confirmé à la tête de la Ligue de Football béninois. Voir ci-dessous les notes de service de quelques commissions et l’ossature de l’encadrement technique de l’équipe U20 (Tournoi Ufoa au Togo).

*NOTE DE SERVICE N° 027 /2018/FBF/SA/DG/DC/SG/PT

PORTANT DÉSIGNATION DES MEMBRES DE L’ENCADREMENT

TECHNIQUE DE L’EQUIPE NATIONALE U20, TOURNOI UFOA – LOME 2018

Dans le cadre de la préparation et de la participation de la Sélection Nationale U20 au tournoi UFOA à Lomé au Togo du 06 au 13 décembre 2018, les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de l’encadrement technique de ladite Sélection, dans les fonctions leur correspondant.

Il s’agit :

– 1. DEGUENON Mathias : Sélectionneur national

– 2. MENSAH René : Sélectionneur adjoint

– 3. CHITOU Rachad : Préparateur physique et entraîneur des gardiens de but

– 4. AKOUTEY Vincent De Paul : Médecin

– 5. ORE Djima Mathias : Kinésithérapeute

– 6. KANKPE Charles : Coordonnateur

– 7. GADO T. Saïbou : Chargé de matériel

– 8. SALIHOU NOUHOUM Foulélou : Officier média

– 9. LATOUNDJI Souleymane : Directeur de compétition.

La présente note de service sera notifiée à qui de droit et prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 05 Novembre 2018

*Note de service N°012/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission d’Organisation et d’Homologation des Compétitions de la Fédération Béninoise de Football

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 48 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission d’Organisation et d’Homologation des Compétitions ainsi qu’il suit :

Président : AKPLOGAN Firmin

Vice-président : DADJO Marius

Membre : SENOU Ferdinand H. Vignon

Membre : da COSTA Franck

Membre : ADERODJOU Fataï

Membre : DJEIGO Armand

Membre : ABDOULAYE ALAZA Youssouf

La Commission d’Organisation et d’Homologation des Compétitions organise et homologue les matchs et compétitions de la FBF conformément aux clauses des Statuts de l’Institution et aux règlements des compétitions en vigueur.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°013/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission des questions juridiques, de qualification et du statut des joueurs

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 49 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission des questions juridiques, de qualification et du statut des joueurs ainsi qu’il suit :

Président : HOUSSOU Brice

Vice-président : d’ALMEIDA Georges Marie

Membre : AGONHOSSOU Waïdi

Membre : QUENUM Alain

Membre : GAZALIOU Rafiou

La Commission des Questions juridiques, de qualification et du statut des joueurs se consacre à l’analyse de toutes les questions juridiques liées au football, à la qualification des Clubs, des joueurs et au statut des joueurs

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°011/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres du Conseil de Gestion

de la Ligue de Football du Bénin

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 66 des statuts de la FBF nomme les membres du Conseil de Gestion de la Ligue de Football du Bénin ainsi qu’il suit :

Président : ZOMAHOUN Pamphile

Vice-président : BOURAÏMA Imorou

Secrétaire Permanent : HOUNKPATIN Alphonse

Membre : BEWA René

Membre : GBADUIDI Gilles

Membre : TONAN Anseope

Membre : BORO Waï Sorogui

Le Conseil de Gestion de la Ligue de Football du Bénin organise les compétitions qui regroupent les clubs de ligue 1 et de ligue 2.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

* NOTE DE SERVICE N°014/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission des Arbitres

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 51 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission des Arbitres ainsi qu’il suit :

Président : GBIAN K. Francis

Vice-président : TOUPE Gilles

Secrétaire : HOUNNOUVI Bernard

Membre : TOSSOU Laurent

Membre : TAMADAHO Gabriel

Membre : AÏHOU Eugène

Membre : FANDOHAN Rachel

Membre : SARE BIO Boukari

Membre : MEVO Guy

La Commission des Arbitres applique les lois du jeu. Elle désigne les arbitres pour les compétitions organisées par la FBF, organise les questions d’arbitrage au sein de la FBF en collaboration avec l’administration de la FBF et elle gère la formation et l’entrainement des arbitres. Elle étudie les rapports des commissaires aux matches sur les arbitres. Elle établit chaque année la liste officielle des arbitres par ordre de mérite.

Par ailleurs, sont désignées les personnes ci-après :

 Responsable Département Arbitral : CODJIA Bonaventure

 Instructeur national : BOKO Thomas

 Instructeurs physiques : – PADONOU Prosper

– YAYA Mohamed

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°015/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission Sécurité, Accueil et Protocole

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 56 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission Sécurité, Accueil et Protocole ainsi qu’il suit :

Président : FANGBEDJI William

Vice-président : GOUCHOLA Spéro

Membre : SAÏZONOU Justin

Membre : ADJOVI Hugues Alain

Membre : KOKODE Virgile

Membre : HOUETOGNANKOU Judes

Membre : SALISSOU TOURE Chérif Dine

La Commission Sécurité, Accueil et Protocole est chargée de toutes les questions liées à la sécurité des événements organisés par la FBF ainsi que de l’accueil et du protocole des Officiels et Hôtes de ces manifestations.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°016/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission Ad’hoc d’inspection et d’homologation des stades

Dans le cadre du démarrage des championnats nationaux L1, L2 et L3, le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football met en place une Commission Ad ‘hoc chargée de l’inspection et de l’homologation des stades devant abriter les matchs desdits championnats.

Elle est composée ainsi qu’il suit :

Président : SOUMANOU Radji

Vice-président : HOUANDJINOU Adrien

Rapporteur : ATINDEHOU Innoncent

Membre : ADAM CHABI Wahabou

Membre : SOWANOU Jonas

Membre : MOROU Florent

Membre : HINVI Pierre

Membre : MEHOUNOU Bienvenu

Membre : AHOUANSOU Maximin

La Commission devra déposer son rapport au plus tard le 15 Novembre 2018.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°019/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission des Finances de la Fédération Béninoise de Football

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 45 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission des Finances ainsi qu’il suit :

Président : ADAM CHABI Wahabou

Vice-président : SOUMANOU Radji

Membre : OKE-VE Noël

Membre : NOUDOGBESSI Alain

Membre : Directeur Financier de la FBF

La Commission des Finances supervise la gestion financière et conseille le Comité Exécutif sur les questions financières et de gestion du patrimoine.

Elle analyse le budget et les comptes annuels de la FBF préparés par le Secrétaire Général et les soumets au Comité Exécutif pour approbation.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°021/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission du Football Féminin

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 52 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission du Football Féminin ainsi qu’il suit :

Président : AFOUTOU Floriane

Vice-président : HOUNDONOUGBO Christelle

Membre : EZIN Juliette

Membre : KOUDOGBO Gauthier

Membre : TABE GBIAN Séidou

La Commission du Football Féminin organise les compétitions féminines en collaboration avec la Commission d’Organisation de la FBF et traite toutes les questions relatives au football féminin.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°022/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant mise sur pied de la Commission du Football des Jeunes, du Futsal et du Beach Soccer

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 53 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission du Football des Jeunes, du Futsal et du Beach Soccer ainsi qu’il suit :

Président : OKE Magloire

Vice-président : HOUANDJINOU Adrien

Membre : MAHAMAT Béchir

Membre : ASSOUMA Moumouni

Membre : ANORIN Afissou

La Commission du Football des Jeunes, du Futsal et du Beach Soccer organise ses compétitions en collaboration avec la Commission d’Organisation des Compétitions de la FBF et traite toutes les questions relatives au football des jeunes, du Futsal et du Beach Soccer.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°023/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission Médicale

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 54 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission Médicale ainsi qu’il suit :

Président : AYEMA Alphonse Pédro

Vice-président : ATINDEHOU Innocent

Membre : MENOUKON Noël

Membre : CHAFFA Christian

Membre : AGBODJOGBE David

La Commission de Médecine sportive traite toutes les questions médicales en relation avec le football.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

*NOTE DE SERVICE N°024/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission des Médias

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 55 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission des Médias ainsi qu’il suit :

Président : GLELE KAKAÏ Valère

Vice-président : DIDE Achille Roland

Membre : KOTANOU Aristide

Membre : OGOUDEDJI Albert

Membre : SAGBO René

Membre : CHAKOURI Bob

Membre : SINGBO Trinité

La Commission des Médias s’occupe des questions de travail des médias lors des manifestations de la FBF et de la collaboration de celle-ci avec les groupes de médias.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018

* NOTE DE SERVICE N°025/2018/FBF/CE/PT/SG

Portant nomination des membres de la Commission Marketing et Télévision

Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football en application de l’article 56 des statuts de la FBF nomme les membres de la Commission Marketing et Télévision ainsi qu’il suit :

Président : BOCOVE Marcelin

Vice-président : ATCHAWE Dominique

Membre : ZOHOUN Sosthène Sèflimi

Membre : GANDAHO Frédy

Membre : WANVOEGBE Germain

Membre : SIDI Mohamadou Hadi

Membre : BOGNAHO Epiphane

La Commission Marketing et Télévision conseille le Comité Exécutif dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution des contrats liant la FBFF à des partenaires marketing-télévision et analyse les stratégies de marketing et de télévision.

La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Porto-Novo, le 30 Octobre 2018.

A suivre…