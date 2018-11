États-Unis: Rihanna interdit à Donald Trump de jouer sa musique lors de ses meetings

L’information a circulé ce lundi 5 Novembre. En effet, Rihanna a appris que le président Donald Trump a passé l’un de ses tubes, lors d’un rallye organisé ce dimanche 4 Novembre dans le Tennessee. Le journaliste Philip Rucker a immédiatement lâché la bombe sur Twitter. Indignée, la belle Riri a donc souhaité réagir à son tour…

Qu’y-a-t’il de pire que de voir son travail utilisé par quelqu’un que l’on ne peut pas supporter ? Rihanna en a fait l’amère expérience lundi 5 novembre en apprenant que Donald Trump avait utilisé l’un de ses morceaux pour ambiancer un rassemblement organisé dimanche 4 dans le Tennessee. Les faits ont été rapportés sur Twitter par Philip Rucker, journaliste et chef du bureau de la Maison Blanche au Washington Post.

It’s been said a million times, but here’s a million and one — Trump’s rallies are unlike anything else in politics. Currently, Rihanna’s “Don’t Stop the Music” is blaring in Chattanooga as aides toss free Trump T-shirts into the crowd, like a ball game. Everyone’s loving it.

« Ça a été dit des millions de fois, mais voici la mille et unième – les rallyes de Trump ne ressemblent à rien d’autre en politique. En ce moment, “Don’t Stop the Music” de Rihanna résonne dans Chattanooga pendant que des assistants lancent des t-shirts Trump dans la foule, comme à un match de basket. Tout le monde adore ça. »

Tout le monde ou presque, puisque la chanteuse s’est fendue d’un tweet pour se désolidariser de cet évènement.

Not for much longer…me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ

— Rihanna (@rihanna) November 5, 2018