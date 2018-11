États-Unis: Michael Jackson demeure toujours l’artiste mort le plus rentable

Le magazine Forbes a dévoilé pour Halloween son classement 2018 des 13 personnalités décédées qui rapportent le plus. Sans grande surprise, c’est encore une fois le King of Pop qui rafle la mise.

Disparu depuis 2009, Michael Jackson est plus populaire que jamais : entre une exposition imminente à Paris (« On the Wall ») et un projet de comédie musicale, l’interprète de « Thriller » est au coeur de toutes les discussions. Et cette passion se ressent financièrement : c’est ce que rapporte Forbes dans son annuel classement des artistes décédés qui génèrent le plus de bénéfices. Sur les 13 noms, on retrouve pas moins de six chanteurs et c’est sans surprise que le Roi de la Pop squatte la première place pour la cinquième année consécutive ! Et avec un chiffre vertigineux de 400 millions de dollars rapportés entre octobre 2017 et 2018.

Si ce chiffre est aussi élevé, c’est en grande partie grâce à la vente de ses parts d’EMI Publishing à Sony pour la modique somme de 287 millions de dollars. Derrière Michael, on retrouve un autre « King » : Elvis Presley avec « seulement » 40 millions de dollars obtenus grâce à ses continuelles ventes d’albums (un million par an) mais surtout avec les revenus de Graceland et la construction d’un nouveau complexe intitulé Elvis Presley’s Memphis, contenant plusieurs musées.

Liste des artistes décédés générant le plus d’argent

1. Michael Jackson – chanteur (400 millions de dollars)

2. Elvis Presley – chanteur (40 millions de dollars)

3. Arnold Palmer – golfeur (35 millions de dollars)

4. Charles Schulz – dessinateur (34 millions de dollars)

5. Bob Marley – chanteur (23 millions de dollars)

6. Dr. Seuss – illustrateur (16 millions de dollars)

7. Hugh Hefner – fondateur de Playboy (15 millions de dollars)

8. Marilyn Monroe – actrice (14 millions de dollars)

9. Prince – chanteur (13 millions de dollars)

10. John Lennon – chanteur (12 millions de dollars)

11. XXXTentacion – chanteur (11 millions de dollars)

12. Muhammad Ali – boxeur (8 millions de dollars)

13. Bettie Page – mannequin (7 millions de dollars)