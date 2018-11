Etats-Unis: Donald Trump riposte aux propos de Michelle Obama

Le 13 novembre prochain, Michelle Obama publiera ses mémoires intitulés “Becoming” (“Devenir”). Dans son ouvrage, l’ex-Première dame en profite pour règler ses comptes avec Donald Trump.

La native de Chicago fait part de sa surprise que tant de femmes américaines aient voté pour le « misogyne » Trump, plutôt que pour Hillary Clinton en 2016, et ne cache pas le choc ressenti lorsqu’elle a entendu l’enregistrement de Donald Trump dans lequel il se vantait de pouvoir « attraper les femmes par la chatte ». Elle évoque alors son « corps (qui) tremblait de colère ».

Elle écrit qu’elle ne pourra « jamais pardonner » au locataire de la Maison-Blanche la polémique sur le lieu de naissance de son mari. Donald Trump fait partie des nombreuses personnalités à avoir suggéré, à plusieurs reprises, que son prédécesseur était né au Kenya et non aux Etats-Unis.

C’était « fou et mesquin, bien sûr, le sectarisme et la xénophobie sont à peine dissimulés », tacle la première « First Lady » noire de l’histoire américaine.

« Et si quelqu’un d’instable avait chargé un pistolet et était venu à Washington ? Et si cette personne s’en était prise à nos filles ? […] Donald Trump, avec ses insinuations bruyantes et irresponsables, a mis en danger ma famille. Et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais ».

La réponse du milliardaire n’a pas traîné.

« Michelle Obama a dit ça ? Oh, je n’avais pas vu passer ça. J’imagine qu’elle a écrit un livre », a-t-il répondu dédaigneusement aux journalistes qui l’interrogeaient à la Maison-Blanche juste avant son départ pour les commémorations de la fin de la Première guerre mondiale, à Paris.

« Elle a été payée très cher pour écrire un livre et ces gens insistent toujours pour que vous sortiez des polémiques. Eh bien je vais vous en donner, de la polémique ! »

Responding to Michelle Obama memoir, in which she writes that she'll "never forgive" Donald Trump for his birther comments, Pres. Trump says he'll never forgive Barack Obama "for what he did to our United States military by not funding it properly." https://t.co/DnTtYcGmvb pic.twitter.com/OaxgNjdH3c — ABC News (@ABC) November 9, 2018

« Je ne lui pardonnerai jamais [à Barack Obama] pour ce qu’il a fait à notre armée, en n’investissant pas assez. Elle a été appauvrie, tout était vieux, usé », a martelé le président américain. « Je m’apprête à dépenser d’incroyables sommes d’argent pour rétablir la situation. Je ne lui pardonnerai jamais. »

« Ce qu’il a fait à notre armée a rendu notre pays dangereux, pour vous, et vous, et vous ! » a-t-il conclu en pointant du doigt des journalistes au hasard, justifiant ce commentaire par le fait que Michelle Obama parlait de « sécurité ». Aucun journaliste n’ayant mentionné cette citation, Donald Trump montrait ainsi qu’il avait bel et bien « vu passer » les attaques de l’ex-First Lady.