Espagne – Coupe du roi: le Real Madrid se venge à Melilla, Solari commence bien

Le Real Madrid a fait le boulot mercredi soir, en 16e de finale aller de Coupe du Roi. A Melilla, les Madrilènes l’ont emporté 4-0. Et Karim Benzema, un des rares cadres titulaires, a ouvert la marque.

Le piège était trop gros pour en être vraiment un. Trois jours après la rouste reçue à Barcelone, et pour son premier match sans Julen Lopetegui sur le banc, le Real Madrid n’est pas allé mettre un septième pied sous terre. Sur la pelouse de Melilla, modeste club de troisième division, les Merengue ont gagné 4-0 en 16e de finale aller de Coupe du Roi (match retour dans plus d’un mois, le 5 décembre). Et l’intérimaire Santiago Solari avait décidé de ne pas changer les habitudes de ce genre de rencontre, laissant de nombreux titulaires au repos.

Raphaël Varane, blessé, mais aussi Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos ou Isco, par exemple, étaient tous hors de la feuille de match. Les deux piliers maintenus se nommaient Sergio Ramos et Karim Benzema, qui restera quoi qu’il arrive comme le premier buteur de l’après-Lopetegui. Le Français a repris un centre à bout portant pour ouvrir le score et faire respirer les siens, au bout d’une première demi-heure tout de même stressante (28e). S’il y avait déjà eu des opportunités pour Asensio (5e) ou Lucas Vazquez (23e), Igor Martinez s’était aussi procuré une occasion de 1-0 pour Melilla (9e).

Nacho: « Solari est un grand coach »

Le but de Benzema a remis les choses dans l’ordre, avec de nouvelles tentatives chaudes pour Lucas Vazquez (39e, 44e), puis surtout ce but de la délivrance d’Asensio à quelques secondes de la mi-temps (0-2, 45e+2). Solari en a d’ailleurs profité pour sortir Benzema et Sergio Ramos dès la pause. Melilla, pour qui c’est forcément le match de l’année, n’a pas abandonné avec Igor Martinez (55e). Mais après une autre occasion pour Vinicius Jr., titulaire (72e), Alvaro Odriozola a triplé la mise au terme d’une action particulièrement chaotique devant le but (0-3, 79e).

Le jeune Cristo, qui faisait partie de l’escouade des habituels joueurs de la réserve, a fermé la marque en toute fin de rencontre (0-4, 90e+2). Nacho, qui a suppléé son capitaine Sergio Ramos pour la seconde période, a pu faire front après le match (sur beIN SPORTS) : « Les jours passés ont été difficiles, on ne s’attendait pas à ça. Mais c’était important de gagner. Avec Solari, on travaille comme avec chaque entraîneur, comme chaque saison. C’est un grand coach, c’est un gars de la maison qui a gagné beaucoup de titres en tant que joueur. » Un pedigree toutefois sans doute pas suffisant pour satisfaire les socios, particulièrement impatients et sur les nerfs.