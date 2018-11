Entretien avec Boris Koumondji : «FedaPay, la solution de paiement par carte de crédit et Mobile Money»

Au Bénin, Nautilus Technology, la start-up de solutions numériques et informatiques a développé à l’interne, FedaPay, une solution simple et sécurisée de paiement via carte de crédit et Mobile Money depuis l’international et en local. Une innovation qui facilite les transactions bancaires pour les e-commerçants et développe les affaires dans l’espace francophone d’Afrique. Lancée depuis Mai dernier, FedaPay a fait l’objet de séances de démonstration et d’explication du 20 septembre au 6 octobre dernier à ses potentiels utilisateurs. Néanmoins, à travers cette interview exclusive accordée à votre site, Boris Koumondji, Directeur technique à Nautilus Technology nous en dit plus.

Bwt: D’où est partie l’idée de développer un simplificateur de moyen de paiement en ligne ?

Boris Koumondji: Au départ, on voulait concevoir un système de transfert d’argent qu’on avait appelé FedaWire. Cela nécessitait beaucoup de ressources qu’il fallait déployer dans ces pays, et on ne voulait pas le faire de façon technique mais manuellement. Lors de ses différents travaux, Nautilus Technology avait remarqué que le problème du transfert d’argent et de paiement de services était très présent au Bénin et en Afrique. Le Mobile Money est beaucoup plus ancré dans l’environnement africain aujourd’hui d’une manière générale, contrairement au système bancaire. Pour nous, si on peut arriver à transférer de l’argent numérique, ça pourrait être une solution.

Mais pour transférer de l’argent à un proche vivant dans un autre pays, cela est toujours difficile. C’est vrai qu’on peut le faire par Western Union, Wari… mais l’utilisateur doit avoir des documents formels. Alors que, transférer de l’argent depuis son numéro de téléphone vers un autre numéro de téléphone dans un autre pays, peut s’avérer rapide et atteindre directement la cible. Mais on n’a pas abandonné FedaWire, nous y reviendrons.

Pouvez-vous nous en dire plus sur FedaPay ?

FedaPay est un ensemble d’outils très simples, permettant à un e-commerçant de vendre en ligne et d’accepter des paiements Mobile Money et par carte de crédit en ligne. Beaucoup de gens vendent des services en ligne mais ne peuvent pas retracer, ni automatiser leurs paiements pour permettre aux vendeurs de recevoir l’argent avant de livrer le service. Aussi, ont-ils un problème de livraison parce qu’il faut d’abord livrer avant de percevoir et ils perdent assez de ressources avant de percevoir leur argent. FedaPay est ce moyen assez simple permettant à ces e-commerçants de directement vendre en ligne, quitte-à se concentrer sur l’essentiel de leur business à savoir : la fourniture du service.

Quelle est la plus-value de votre plateforme ?

En plus d’automatiser et de simplifier les moyens de paiement en ligne, FedaPay est un agrégateur de solutions de paiement. Avec une seule solution, vous pouvez accepter plusieurs modes de paiement. Si vous intégrez FedaPay, que ce soit sur votre site e-commerce ou votre plateforme mobile, vous pouvez recevoir des paiements de différents réseaux mobiles, des paiements par carte de crédit, mais également accepter des paiements depuis l’extérieur du pays.

Comment fonctionne-t-elle ? Comment FedaPay assure-t-elle la sécurité des fonds des marchands ?

FedaPay à la base est une passerelle de paiement et non une institution financière. Les fonds des marchands sont garantis par l’institution financière partenaire de FedaPay. Lorsque nous avons commencé FedaPay, nous savions que la question d’assurance et de sécurité serait un problème. C’est bien pour cela que Nautilus Technology, l’entreprise porteur du produit est légalement établie dans les pays que couvre FedaPay afin de mettre en confiance le marchand sur le fait que nous sommes juridiquement conformes dans le pays dans lequel il fait ses affaires. Nous sommes légalement établis au Bénin, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, pays que nous couvrirons d’ici-là. FedaPay reste ainsi une solution sûre. Je demanderais aux marchands de nous faire confiance parce qu’on a tout intérêt à faire en sorte que leur business soit protégé et qu’ils puissent avoir cette simplicité à accepter de l’argent sur notre plateforme.

Qui sont vos principales cibles ?

On cible beaucoup plus les marchands qui ont déjà commencé des business en ligne, que ce soient des marchands qui vendent sur les réseaux sociaux, ou ceux qui ont des sites en ligne ou des particuliers. Quand on parle de particuliers, il s’agit de ceux qui vendent des services intellectuels tels que : la prestation de services de marketing digital, des services de traduction… On vise également des entreprises qui ont des clients à l’extérieur ou même à l’intérieur et qui ont des difficultés à accepter de l’argent depuis l’extérieur, à passer par les systèmes de paiement traditionnels (des virements bancaires) qui leur prennent du temps.

Mais il y a les cartes de crédit qui permettent instantanément de valider la transaction. Ces moyens règlent le problème de délai de paiement. Donc, il est quand même beaucoup plus rapide que les transferts bancaires. Dans le cas des Mobile Money, c’est un transfert carrément autonome. Une fois que l’opérateur GSM a connaissance du compte de l’envoyeur et compte du client, c’est quelque chose qui se passe de façon automatique.

Combien de structures de paiement sont déjà présentes sur votre plateforme ?

Actuellement, nous avons une seule institution bancaire au Bénin avec laquelle nous avons une garantie et qui nous permet de pouvoir accepter les cartes de crédit, Visa et MasterCard. Nous travaillons également pour intégrer d’autres institutions afin de faciliter les paiements toujours pour les marchands et les acheteurs. Il y a plus d’une trentaine de personnes inscrites sur notre plateforme et plus d’une dizaine d’entreprises enregistrées au Bénin ou à l’extérieur, en France notamment.

Le WooCommerce : qu’est-ce que c’est ?

Récemment, on a lancé le Plugin FedaPay avec WooCommerce qui est vu comme le moyen le plus facile pour créer sa boutique en ligne sur WordPress, un système de gestion de contenus, permettant la création de sites web beaucoup plus rapidement. WooCommerce, c’est cette extension qui permet d’avoir sa e-boutique avec WordPress. Pour nous, c’est l’extension qu’il fallait supporter tout de suite parce que WordPress reste la plateforme de contenus la plus utilisée au monde et WooCommerce y compris.

Créer un Plugin pour WooCommerce, c’est simplifier la tâche pour ces centaines d’utilisateurs de WooCommerce qui souhaitent accepter les paiements. C’est également une façon de démocratiser le e-commerce au Bénin car il est encore méconnu de certains marchands qui ne vendent que sur les réseaux sociaux. WooCommerce, c’est le moyen le plus facile d’avoir un catalogue de produits avec tous les détails possibles et maintenant d’accepter directement les commandes des clients et les paiements sur un site e-commerce puis procéder à la livraison.

Donc, vous créez un écosystème autour de FedaPay. Pour moi, c’est quelque chose qu’on doit faire, non seulement pour montrer l’importance de FedaPay mais également pour éduquer l’écosystème à l’e-commerce, c’est-à-dire à toutes les possibilités de pouvoir mettre en place son business en ligne sans faire les méthodes traditionnelles. Pour nous, l’objectif à travers ce produit, c’est d’éduquer et de montrer que l’e-commerce reste quelque chose d’envisageable, de possible.

Si le e-commerce a des difficultés au Bénin, quel avenir entrevoyez-vous pour FedaPay ?

Les plus grands acteurs de l’e-commerce de l’Afrique ont des difficultés, mais il y en a qui arrivent à vendre en ligne. L’e-commerce reste un problème mais au fur et à mesure, on trouvera la porte de sortie pour le faire fonctionner. La première chose à faire, c’est de ne pas seulement rester dans un seul environnement pour vendre ses produits. Il faut s’internationaliser, réussir à vendre ses produits à l’extérieur. C’est ce que nous essayons de faire avec FedaPay : permettre aux béninois de vendre des produits technologiques ou autres à l’extérieur. Mais aussi, avoir la possibilité de percevoir l’argent auprès d’un Ivoirien, un Congolais, pour un produit que vous lui vendez, quitte-à le lui livrer plus tard à travers les systèmes de livraison qu’on connaît aujourd’hui.

Quelles sont vos ambitions pour FedaPay ?

Nous prévoyons la création d’un chatbot qui permettra à ceux qui font la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux, de directement vendre par ce canal. Ce sont des chatbots qui permettront aux abonnés de leur page, de directement dialoguer avec le bot et effectuer le paiement de façon instantanée dans leur application de messagerie.

Notre plus grande ambition est de faire de FedaPay, le système de paiement le plus connu en Afrique francophone d’abord, et ensuite dans toute l’Afrique. Notre vision est de devenir après le PayPal’Afrique. Si en un an, on a réussi à trouver la lumière au bout du tunnel, je pense que devenir un PayPal Africain, ce n’est pas impossible.