Entre Melania Trump et Brigitte Macron, la presse britannique fait son impitoyable choix

La presse britannique a fait son choix entre Melania Trump et Brigitte Macron allant même jusqu’à faire une pique acerbe sur l’âge de la première dame française. Alors que la first Lady Melania Trump est adulée par la presse britannique, Brigitte Macron, première dame française est moquée à cause de son âge. «La jupe est bien trop courte et carrée, la tenue n’était pas sans rappeler le style des années 1960, ce qui est probablement l’époque de sa jeunesse» tels ont été les propos des journalistes du Daily Mail qui, au nom d’une certaine liberté de presse, sont libres de se moquer du look de l’ancienne professeure de français de 65 ans.

Ce traitement de la presse britannique à l’encontre de Brigitte Macron fait suite à la commémoration du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale où la First Lady reçue au côté de son époux Donald Trump a littéralement fait chavirer le cœur des voisins d’outre-Manche. Vêtue d’un ensemble noir à plus de 4 500 dollars signé Bottega Veneta – accompagné d’escarpins Louboutin à 550 dollars, Melania Trump leur a rappelé l’actrice mythique de Diamants sur canapé, Audrey Hepburn. «Cet hommage est très à propos », a estimé le Daily Mail concernant le look de Melania Trump.

Mais en ce qui concerne Brigitte Macron, l’addition était plus acerbe. Brigitte Macron avait enfilé un tailleur bleu griffé Louis Vuitton à 1 500 euros. Un look qui leur a manifestement rappelé la star de la pop Britney Spears, dans son célèbre clip Toxic. Même s’il existait une ressemblance entre l’uniforme d’hôtesse de l’air de la chanteuse de 36 ans, et la tenue de la femme d’Emmanuel Macron, peut on se prévaloir détenir le monopole de la vérité? Quand on sait qu’ils ont dans un passé très récent confondu carrément Emmanuel Macron avec Stéphane Bern, la première dame Brigitte Macron n’a pas vraiment de quoi rougir.