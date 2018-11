En week-end à Honfleur, Emmanuel Macron répond aux rumeurs sur sa santé

Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent quelques jours à Honfleur en Normandie pour le week-end de la Toussaint.

Lors de son passage dans les rues de la ville littorale de Honfleur, il a répondu aux rumeurs qui le disent fatiguer, épuiser. «Tout va bien, rassurez-vous » dit il. A l’en croire, il est simplement, comme tous ses concitoyens, attaché à l’équilibre de sa famille et aux habitudes de chaque personne. Et «ça fait plus de 20 ans que je suis là tous les 1er novembre et j’y tiens » poursuit -il. Si la décision d’avancer le conseil des ministres de mercredi à mardi avait suscité de nombreux commentaires sur un éventuel coup de fatigue, Emmanuel Macron s’est voulu rassurant : « Je ne lâche rien », « je ne change pas ».

En réponse à un journaliste de BFMTV qui demandait s’il prend des forces pour la semaine prochaine, en référence aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre que va assister Macron, il répond avec abnégation: « mais je ne les ai jamais perdues, rassurez-vous. Je vais toujours au même rythme ».