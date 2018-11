Emmanuel Adebayor célèbre un an de relation avec Dillish Mathews

L’ancien joueur d’Arsenal Emmanuel Adebayor, et son amant Dillish Mathews, célèbrent ensemble l’année de leur relation.

Emmanuel Adebayor et sa petite amie se déclarent leur amour sur Instagram. L’ancienne gagnante de Big Brother Africa a tiré profit de sa page Instagram pour publier des photos avec son petit ami Emmanuel Adebayor avec une légende qui révélait qu’elle célébrait son anniversaire d’un an.

La belle a écrit « Joyeux anniversaire, mon premier anniversaire, bébé », ajoutant: « Tu es un homme tellement génial. Vous faites tout si spécial. J’ai hâte de faire plus de souvenirs avec toi, mon petit ami chéri 😍😘💕🥂🍾# JourneyOfAHumbleDreamer # RealLifePrincess # FirstAnniversary # 1YearJourney #SuperBae # 6thNovember.

Il faut souligner que l’international Emmanuel Adebayor et Dillish Mattews sont en couple depuis mars 2017. C’était la première relation publique d’Adébayor depuis qu’il a rompu avec son ex avec laquelle il a une fille de six ans, Kendra. En mars dernier, les deux tourtereaux montraient leur amour à travers des posts Instagram. Sur certaines images, on voyait le joueur offrir 300 roses à sa chérie.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Dillish Mathews est la gagnante du prix Big Brother Africa – The Chase 2013. Elle a représenté la Namibie au concours BBA, faisant d’elle la première namibienne à remporter le prix de l’émission de télé-réalité continentale. Elle a investi l’argent qu’elle a gagné dans de nombreuses entreprises. L’artiste et entrepreneur a gagné 300 000 $ au concours.