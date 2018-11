Dynamo 1-2 Energie : Mathias Deguenon loue le caractère de ses poulains

Le coach Deguenon dans une interview accordée à notre rédaction donne son impression quant à la première victoire d’Energie FC ce dimanche 18 novembre sur la pelouse de Dynamo d’Abomey (2-1), à l’occasion de la J-3 de la Vitalor Ligue 1.

D’après l’actuel technicien de la sélection Junior, cette première victoire de la saison, en plus à l’extérieur fait du bien et surtout très bon pour « le moral » de son groupe.

« Nous attendons cette victoire depuis le début de la saison. Mes gars ont livré un match parfait avec un mental très fort. », a-t-il commenté.

Le pressing haut a été payant en seconde période.

« Étant mené à la pause,le discours n’a pas changé, aller défendre à la première ligne pour les empêcher de produire leur jeu et après être efficace devant le but à la récupération de la balle. Ils l’ont fait et nous en sommes tous contents. Je leur dis bravo pour cette force de caractère qu’ils ont eu ce soir. », a lancé le technicien béninois passé par Botafogo.

Le prochain match prévu pour le 24 novembre 2018 contre Tonnerre reste une affiche de cœur. Car l’ancien coach d’Energie, Stanislas Akélé revient en mode adversaire avec l’équipe mythique de la ville Carrefour. « Un match intéressant », annonce le nouvel entraîneur du club de la SBEE.

« Tonnerre étant resté au repos, ce week-end aura un avantage de fraîcheur physique sur nous, mais nous allons vite récupérer de la fatigue du match et du voyage et nous préparer au mieux pour les recevoir. Je sais que ce sera un match intéressant parce que nous allons rencontrer celui-là qui connaît bien la maison ( Stanislas Akélé et qui avait fait de très belles choses avec l’équipe. », a fait savoir le coach Deguenon.