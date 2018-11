Doki Doki Litterature Club, un nouveau jeu sur internet qui prédispose les enfants au suicide

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) tunisienne a tiré sur la sonnette d’alarme ce mardi, en demandant aux parents de prendre garde à un nouveau jeu disponible sur internet appelé Doki Doki Litterature Club, mettant en cause “la manipulation psychologique” par ledit jeu qui pourrait mener les enfants au “suicide”.

Ce jeu peut entrainer chez les enfants des conduites inhabituels et l’Ansi invite les parents à la vigilance lorsqu’ils les aperçoivent chez leurs enfants. En effet, L’ANSI a rendu public un communiqué sur sa page Facebook, faisant état de ce que ce jeu “bien qu’il ressemble à une simulation de rencontre, il s’agit d’un jeu de fiction qui est plus proche d’un roman qu’un jeu vidéo classique”.

Le jeu tel que décrit par l’agence met en scène un lycéen qui se rallie à un groupe de filles dans un club de littérature scolaire. Et dès cet instant, nait des interactions par “des options de textes” qui conduisent le joueur au bout du rouleau à des scènes déconseillées aux enfants. La scène la pire, dans ce jeu c’est qu’ “Après une heure et demi de jeu, la manipulation psychologique commence, allant jusqu’au suicide des personnages (images suicidaires d’une fille qui se poignarde et d’une autre utilisant la pendaison)” mentionne l’ANSI dans son communiqué.

L’ANSI, récapitule comme suit les dangers du jeu:

– L’enfant s’identifiera à des personnages dangereux et violents;

– Le jeu constitue un échappatoire de la réalité sauf que les personnages des réseaux virtuels ne peuvent pas interagir;

– Le joueur est renvoyé à la première case, s‘il échoue, ce qui peut provoquer un sentiment de frustration;

– Le joueur reçoit des messages de moqueries si ses poèmes ne sont pas appréciés;

– Une faiblesse soudaine de la concentration ou des résultats scolaires sans cause directe;

– Des changements d’humeur, dépression;

– Une utilisation accrue d’Internet ou des jeux électroniques;

– Perte d’enthousiasme pour les activités habituelles;

– Répondre par des réponses courtes et éviter le dialogue avec les autres membres de la famille ou de ses amis;

Comme mentionné supra, ces signes sont jugés “inquiétants” pour l’ANSI, appelant les parents à ne pas les minimiser car “ils pourraient éventuellement conduire au suicide”.