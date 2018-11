Côte d’Ivoire: DJ Arafat clarifie sa « supposée » relation avec Josey

Le fondateur du yorobo Dj Arafat a adressé un message à ses fans au sujet de la chanteuse ivoirienne Josey. Une femme avec laquelle il a eu des moments difficiles ces derniers jours.

Alors que Dj Arafat se trouve actuellement du côté du Cameroun pour une série de spectacles, l’artiste a fait un direct à travers sa page Facebook. Le fondateur de la Yôrôgang a avoué à ses fans qu’il n’a pas de problème avec Josey. « Je n’ai rien contre Josey » a t-il confié à ses fans.

Pour le Dj, c’est parce que la diva de la côte d’ivoire se serait attaquée à lui, raison pour laquelle il a fait cette sortie, révélant qu’il y aurait eu une liaison entre eux. Et qu’elle l’aurait quittée pour l’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire. Un fait qui a été démentie par Josey. «J’ai connu Josey en 2012, elle marchait dans la rue, je passais avec ma voiture. En ce temps, elle n’était pas encore connue. Quand j’ai vu son cra (ndlr: postérieur) je suis tombé fan d’elle. Nous avons échangé les numéros et je me suis mis à la draguer… Elle m’a dit ouvertement qu’elle a déjà quelqu’un (son ex, l’acteur Stephane Zabavy). J’ai patienté, j’étais prêt à l’épouser. Je le lui ai dit et elle le savait, j’étais vraiment fan d’elle. Quand ils se sont séparés, j’ai remis ma candidature. On s’est mis ensemble…Un jour, pendant qu’on était tous deux, le footballeur Serey Dié l’appelle. Elle me dit que c’est juste son parrain… Un autre jour, elle me demande : “Si tu tiens à moi, je veux que tu m’achètes une Range Rover…” « Après seulement trois semaines de relation, ça m’a paru trop tôt, j’ai donc refusé. Elle s’est ensuite fait enceinter par Serey Dié. Elle m’a laissé parce que je ne lui ai pas acheté une voiture « , a déclaré Arafat DJ.

Le Dj a par ailleurs ajouté que sur le plan musical, Josey fait parti des meilleures chanteuses actuelle du pays. Et que si elle s’entoure des personnes qu’il faut, elle ira loin

Il faut souligner que cette affaire avait mis Josey Priscille dans tous ses états. Au point où, elle aurait d’ailleurs porté plainte contre Arafat DJ pour diffamation.