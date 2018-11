Côte d’Ivoire – CPI: Fatou Bensouda aux trousses de Simone Gbagbo

La procureure de la cour pénale internationale Fatou Bensouda a annoncé avoir transmis à la chambre de première instance, les dossiers de Simone Gbagbo et de plusieurs autre personnes, afin qu’ils comparaissent devant cette justice internationale.

La CPI ne lâche pas les Gbagbo. Après Laurent Gbagbo, c’est le tour de son épouse Simone Gbagbo de susciter l’intérêt de la cour pénale internationale. En effet, Fatou Bensouda la procureure de la CPI, a révélé avoir transmis des dossiers de l’ex-première dame de Côte d’Ivoire et de plusieurs autres personnes, dossiers liés à la crise post-électorale de 2011, à la chambre de première instance de la dite cour.

« Le 12 octobre 2018, l’Accusation communique à la Défense de première instance le n ° 120, paquet de 31 pièces contenant 31 pièces. Sept pièces ont été divulguées et 24 autres ont été divulguées sans suppression, conformément à la décision. ICC-02 / 11-01 / 11-737 («Protocole de rédaction»). Les documents concernent les dossiers des affaires contre Simone Gbagbo et d’autres en Côte d’Ivoire. Le paquet comprenait: Le rapport de l’enquêteur et ses annexes (…). De plus amples détails sur la substance de ce matériel sont fournis dans les lettres de divulgation et les listes des annexes confidentielles A et B. Le 24 octobre 2018, l’Accusation a communiqué le paquet 121.9 de la Défense de première instance relatif à la Règle 77, contenant 106 pièces. Soixante-dix-sept articles ont été divulgués avec rédaction du contenu et vingt-neuf articles ont été divulgués sans expurgations conformément au protocole de rédaction. Les documents concernent le dossier des procédures judiciaires à Abidjan liées à la crise postélectorale, y compris les incidents survenus les 3 et 17 mars 2011. Le paquet comprend: des Documents relatifs à l’incident du 17 mars 2011 10; Documents liés à l’incident du 3 mars 2011 11; Documents liés à la crise postélectorale et Documents supplémentaires.13 7. De plus amples détails sur la substance de ce matériel sont fournis dans les lettres de divulgation et les listes figurant dans les annexes confidentielles », a écrit Bensouda et rapporté par Koaci.

Bensouda était aux trousses de Simone Gbagbo depuis qu’elle était en prison et avait immédiatement demandé qu’Abidjan la lui envoie, juste au lendemain de l’amnistie à elle accordée par le président Ouattara. Une demande non exécutée par le président ivoirien qui avait juré ne plus vouloir envoyer d’ivoirien à la CPI.