Claire Chazal: les hommes qui ont marqué sa vie amoureuse (vidéo)

L’infoceleb 101 a dévoilé sur sa chaîne Youtube, les hommes qui ont marqué la vie amoureuse de Claire Chazal, une journaliste hors pair.

Derrière la mine serrée de la journaliste Claire Chazal se cache une grande amoureuse. Âgée de 61 ans, Claire Chazal a eu une vie amoureuse bien remplie. Tout a commencé avec Patrick Poivre d’arvor qui aurait quitté sa femme pour elle. De leur relation est né un fils, François qui a aujourd’hui 23 ans.

Entre 2000 et 2003, Claire Chazal et Xavier Couture se sont rencontrés alors que tous deux travaillaient pour TF1. Xavier Couture était un des directeurs de la chaîne. Le couple s’est marié en 2000, mais leur mariage ne dura que 3 ans. Claire Chazal a noué une autre relation avec Philippe Torreton de 2003 à 2005. Leur couple a surpris car Philippe Torreton avait 8 ans de moins qu’elle. Torreton et Claire sont restés 4 ans ensemble.

Selon infoceleb 101, après lui, elle ne sortira plus qu’avec des hommes bien plus jeune. Elle connu donc Arnaud Lemaire de 2007 à 2012. Arnaud Lemaire avait près de 15 ans de moins que Claire. Arnaud était mannequin à l’époque et est devenu Présentateur télé par la suite. Les rumeurs ont affirmé que Claire l’avait pistonné.

Claire Chazal et Nicolas Escoulan ont 18 ans de différence d’âge et sont ensemble depuis Mars 2018.