Cinéma: ’’The Titan Games’’, la nouvelle série de télé-réalité de l’acteur Dwayne Johnson (vidéo )

L’acteur Dwayne Johnson a annoncé qu’il ferait ses débuts dans sa nouvelle série « Les Jeux de Titans sur NBC » à partir de janvier 2019.

«Je voulais créer la compétition sportive la plus épique et la plus insensée jamais conçue » , explique The Rock dans la bande-annonce. L’acteur est à la tête de sa propre émission de télé-réalité. Le but de The Rock est de faire passer « The Titan Games » ( les Jeux de Titans) pour un jeu de cours de récréation. The Titan Games se veut ultimate badass. Le jeu est basé sur un principe proche de Ninja Warrior, cette émission de télé-réalité demande à ses participants d’enchaîner les épreuves herculéennes. Bien sûr, The Rock les a toutes essayées. Et même trois à quatre fois de suite.

Outre cela, depuis le clip, l’on peut voir des hommes et des femmes de la série en train de se battre dans une série de tests physiques exténuants inspirés par le programme d’entraînement de The Rock.

Selon le rapport, les Titan Games consisteront en des exploits physiques exténuants dans lesquels les concurrents brandiront des marteaux à la Thor, escaladeront un «mont Olympe» obstrué par des obstacles, renverseront des boules de feu, renverseront des piliers imposants à mains nues et briseront de gigantesques boules de béton.