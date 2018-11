Le président élu de la république du Cameroun a prêté serment ce mardi 6 novembre 2018. Paul Biya donc, réélu en tant que chef de l’Etat à l’issue de la présidentielle du 7 octobre 2018, prête serment pour la huitième fois devant le parlement du pays.

Quarante chevaux, quarante motards, tapis rouge et tout autre protocole, tout était mis en œuvre pour que la cérémonie se fasse en grande pompe. Le président élu a pris place devant les invités et ensuite le président de l’Assemblée nationale a prononcé un discours. Un discours plutôt très élogieux et flatteur du bilan de Paul Biya à la tête du pays depuis 36 ans. Pour lui, M. Biya est celui qui a amené la démocratie au Cameroun et donc le reste, la prospérité, viendra après. Un discours prononcé tant en français qu’en anglais après lequel, le président de l’assemblée a posé la question fétiche au président élu qui a répondu en anglais, « je le jure ». Tout ceci accompagné de vifs applaudissements des personnes présentes dans la salle.

Ayant pris la parole, le président de la république a commencé par faire le bilan de son dernier mandat. Au plan de la sécurité il a fait une brève allusion aux attaques de la secte islamiste Boko Haram qui, selon lui, ont été maîtrisées. Il a aussi évoqué l’autre pan de la sécurité, la crise anglophone. Une crise à laquelle « le gouvernement a répondu par les mesures » appropriées selon le président. L’économie et la situation sociale ont aussi été évoquées dans le bilan rapide ; sur ce plan, Paul Biya a évoqué de grandes avancées même si pour lui, « la crise économique mondiale » n’a pas permis de faire mieux. Le président a fait aussi une annonce brève des prochains défis à relever par lui et sa prochaine équipe. L’économie (emploi des jeunes et femmes, croissance économique), l’environnement, l’industrie, l’éducation, l’agriculture, le tourisme, les transports, l’énergie, la santé, la sécurité, l’urbanisme et le sport, tous les secteurs ou presque, ont été balayés par le président, donnant l’assurance que tout ceci se fera dans une atmosphère de sécurité et de paix.

« Je me suis attentivement penché sur les aspirations de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest » (régions anglophones) et des actions seront mises en œuvre pour rétablir le calme et le retour à la normale dans ces régions, a-t-il martelé. M. Biya a assuré que les mesures seront prises pour une plus grande autonomie des régions anglophones, laçant un appel aux sécessionnistes à « déposer les armes et à retrouver le droit chemin » car, s’ils persistent dans cette voie de la violence, ils « se heurteront à la détermination de nos forces de sécurité et de défense ». Le président a fait savoir à ses compatriotes, qu’il a « compris vos désirs de changement et de participation dans les prise de décisions, j’en tiendrai compte » car la construction du Cameroun « se fera avec vous ». Le discours de Paul Biya se veut donc rassembleur et donneur d’espoir pour un peuple qui visiblement en avait grand besoin.