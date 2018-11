Californie: le clan Kardashian remporte le prestigieux prix People’s Choice Award

“La semaine a été très difficile dans notre maison de Calabasas, Hidden Hills et chez nos voisins de Thousand Oaks et Malibu. Nos cœurs sont brisés par les horribles fusillades et ceux qui ont perdu la vie et leurs maisons, ainsi que par les centaines de milliers de personnes qui ont été évacuées à cause des incendies dévastateurs qui brûlent actuellement “, a souligné Kim Kardashian. “Il faut agir” a t-elle insisté.

A l’en croire, pour aider les victimes, il faut faire un don aux nombreuses organisations qui collectent des fournitures. Pour elle, aucune forme d’aide n’est trop petite. « Notre pays est plus fort lorsque nous unissons nos forces et nous ne pouvons faire face seuls à la dévastation. Nous devons continuer à nous tendre la main et à nous entraider en ces temps difficiles » va t-elle ajouter. Aussi, a t-elle remercié tous ceux qui ont voté pour le clan Kardashian avant de lancer un hommage aux pompiers. « C’est un tel honneur, et nous aimerions dédier cette victoire à tous les pompiers, aux forces de l’ordre et aux premiers intervenants. Nous apprécions vraiment ce que vous avez fait pour nous tous, alors continuons à prier pour la sécurité de tous.”

Pour rappel, les Kardashian ont toutes quitté leurs villas, jeudi dernier lorsque les flammes se sont trop rapprochées de leur propriété.