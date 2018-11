Brigitte Macron: son regard pointu à Emmanuel fait polémique (photos)

Emmanuel et Brigitte Macron étaient à Strasbourg, dimanche 4 novembre 2018 pour les commémorations du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale.

Après leur week end privé, Brigitte Macron était au côté de son époux dimanche dernier. A l’occasion, le constat était flagrant: la Première dame n’est jamais plus heureuse qu’au côté de son époux. En effet, alors que tous les regards étaient étaient rivés sur Emmanuel et Brigitte Macron qui accueillaient leurs homologues allemands Frank-Walter Steinmeier et son épouse Elke Büdenbender, pour cette symbolique célébration de la réconciliation franco-allemande, Brigitte Macron, elle, n’avait d’yeux que pour celui qui fait battre son cœur. Un regard rempli d’amour et de tendresse, immortalisé par les nombreux photographes accrédités pour l’occasion.

La première dame était vêtue d’un manteau griffé Louis Vuitton. Celle qui s’inquiétait pour la santé de son époux est apparue toute souriante, ravie de voir son époux revigoré. Ce qui d’ailleurs explique pourquoi, Emmanuel Macron compte sur le soutien, toujours inconditionnel, de la femme de sa vie.