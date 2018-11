Brigitte Macron: ses désaccords avec son époux et l’entourage présidentiel

La première dame française Brigitte Macron est celle là qui exprime discrètement, mais sûrement ses désaccords avec son époux et l’entourage présidentiel.

Malgré sa discrétion, la Première dame conseille, accompagne et réprimande parfois le président de la République, son époux Emmanuel Macron. Pendant longtemps, la Première dame a été l’intermédiaire entre son époux et ses interlocuteurs. Une place pas toujours évidente à tenir pour Brigitte Macron qui les encourage alors à s’entretenir directement avec le président de la République : « Je ne peux pas être la seule (…) Et je ne peux pas lui faire deux cents reproches tous les soirs », a-t-elle confié comme le relaie gala.

Selon une analyse du journal L’Express, juste un mot de trop de la part de son époux et la Première dame réplique, discrètement : « Brigitte Macron est l’une des rares qui parle cash à son mari. De la même manière qu’elle exprime son désaccord au moment où le candidat Macron compare la colonisation à ‘un crime contre l’humanité’ en février 2017 » peut-on lire dans les colonnes de L’Express relayées par gala. Le média précise que ce rôle clé de Brigitte Macron auprès du président de la République à chaque grand événement, à chaque décision, fait d’elle une compagne attentionnée.

Ancienne enseignante, Brigitte Macron a aussi un œil sur ses discours. C’est pourquoi, elle n’hésite d’ailleurs pas à hausser le ton, lorsque son époux dérape. A en croire la même source, la Première dame réplique, mais discrètement. Il est d’autant plus vrai que,quand Emmanuel Macron allonge ses allocutions, Brigitte Macron « n’applaudit pas, les mains ostensiblement croisées sur les cuisses ». Il n’est plus à démontrer que toutes ses postures et ses réactions expriment ses désaccords avec son époux et l’entourage présidentiel.