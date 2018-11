Booba clash à nouveau Maître Gims: en colère, Dadju s’en mêle (vidéo)

« Les moutons qui veulent absolument prouver leur loyauté au berger ne vont pas passer l’aïd » a publié Dadju. Et à Booba de répondre «C’est de famille de ne pas dire à qui on s’adresse on dirait». Booba accuse ainsi Dadju de parler dans le vent sans le désigner et de manquer de courage. De toutes les façons, le message semble clair , c’est sans doute ce que Booba voulait et le clash n’est pas prêt de s’arrêter.