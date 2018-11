Benin: The Hunger Project s’engage dans l’émancipation des jeunes volontaires de l’UAC

L’amphithéâtre Idriss Deby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a servi de cadre, jeudi 15 novembre 2018, pour la cérémonie de signature d’accord de partenariat entre le CVERI/UAC et l’Organisation Internationale The Hunger Project- Bénin.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission d’éradication de la faim et de la pauvreté, l’ONG THE HUNGER PROJECT – Bénin, s’est engagée à impliquer les jeunes volontaires du Centre Autonome pour le Volontariat, l’Entrepreneuriat, la Recherche et les Innovations de l’Université d’Abomey-Calavi (CVERI/UAC). C’est à travers un accord de partenariat que les deux institutions, ont convenu, mutualiser les moyens, expériences et compétences spécifiques afin d’offrir de meilleures conditions de vie aux jeunes et aux femmes tout en mettant le volontariat au cœur des initiatives.

Selon le protocole d’accord signé pour une durée de 5 ans renouvelable, les deux parties s’engagent à

Prendre en compte la dimension sociale du développement (Education, eau, assainissement…) en même temps que la promotion de l’ entrepreneuriat pour assurer la durabilité des projets et programmes élaborés conjointement ;

Créer le cadre approprié pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets et programmes élaborés;

Mobiliser les moyens techniques, intellectuels, logistiques, matériels et financiers nécessaires;

Former les jeunes et les femmes aux valeurs nécessaires à la vie en communauté;

Assurer la formation professionnelle et le coaching des jeunes et des femmes concernés par les projets et programmes élaborés…

Pour le Professeur Jean-Euloge Ogouwale , Directeur du CVERI/UAC, le premier défi majeur de la génération actuelle et de celle à venir consiste à « refaire tout ce qui est à refaire dans tout ce qui a été fait au cours des 58 dernières années dans notre pays le Bénin ». Le CVERI/UAC et THP-Bénin se doivent ainsi de, se donner la main, « s’énergiser », pour le rayonnement de la jeunesse béninoise actuelle et de celle à venir.

Selon Pascal Djohossou, Directeur National de THE HUNGER PROJECT – Bénin, qui a été sidéré par l’accueil et l’énergie des jeunes volontaires venus massivement pour assister à cette cérémonie, THP – Bénin, pour parvenir à l’atteinte des objectifs de sa mission se doit d’impliquer la jeunesse béninoise à travers le CVERI/UAC qui énonce l’innovation , l’ entrepreneuriat et la Recherche comme les piliers de ses actions. A l’en croire, les jeunes volontaires du CVERI/UAC seront très précieux pour l’institution, dont il détient le leadership au Bénin.

L’Ong internationale « THE HUNGER PROJECT », installée au Bénin depuis 1997, qui s’est distinguée par sa mission sur le territoire national a pour vision « Un monde où chaque femme, homme et enfant mène une vie saine et accomplie, d’autosuffisance et de dignité ». Par ailleurs, THE HUNGER PROJECT – Bénin est présent dans 8 départements couvrant 17 Communes avec 18 épicentres comme zones d’intervention. Après deux décennies, plus de 311 073 personnes ont déjà été impactées par leurs actions dont plus de 162 458 femmes.

Sa mission est l’éradication de la faim et la pauvreté à travers l’exploration et la mise en œuvre, au sein des communautés, de stratégies novatrices et durables axées sur la femme afin d’induire leur adoption à grande échelle dans les pays, de par le monde, grâce à un plaidoyer conséquent.