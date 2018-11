Bénin – Suspension de l’élection des recteurs: les enseignants du supérieur appellent à la vigilance

La suspension de toute élection des recteurs, vice-recteurs, doyens, vice-doyens directeurs et directeurs adjoints des universités publiques n’est pas du goût de l’Intersyndicale des enseignants des Universités nationales du Bénin. A travers un communiqué rendu public ce mercredi 31 octobre 2018, elle fustige cette décision et appelle la communauté universitaire à la vigilance.

C’est par Décret n° 2018-441 du 20 septembre 2018 portant mesure transitoire à la mise en oeuvre de la réforme de la gouvernance des universités publiques au Bénin que le gouvernement a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’élection des recteurs et des responsables des unités de formation et de recherche dans les universitaires du Bénin. Cette décision est diversement appréciée au sein de l’opinion. Et pour être rassurée de cette décision, la Coordination de l’Intersyndicale des UNB a sollicité et obtenu, mardi dernier, une audience de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. «Au cours de cette audience, beaucoup de choses ont été dites et entendues», souligne le communiqué.

Pour ces enseignants du supérieur, l’heure est grave. Ainsi, selon eux, la communauté universitaire doit être vigilante pour la préservation des acquis fondamentaux obtenus aux pris de lourds sacrifices et de hautes luttes notamment la démocratisation au sein des Universités du Bénin. Ils annoncent également l’organisation d’une Assemblée générale imminente. Au cours de cette assise, il sera présenté le compte rendu fidèle des concertations en cours afin de trouver une solution à cette situation pour le bonheur des enseignants et des apprenants.

Signalons que six organisations syndicales ont signé ce communiqué. Il s’agit du Syndicat national de l’enseignement supérieur (Snes), du Syndicat autonome de la recherche et de la recherche scientifique (Synares), du Syndicat des enseignants chercheurs de l’Université de Parakou (Secup), du Syndicat national des hospitalo-universitaires du Bénin (Synhub), du Syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du Bénin (Snecc) et du Syndicat national des enseignants et chercheurs de l’Una (SynEC Una).