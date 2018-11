Bénin – Spécial Halloween: AL Media et Dona Make-Up offrent des maquillages gratuits (photos)

A l’instar des autres villes, le Bénin, célèbre Halloween, une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglos-Celtes célébrée dès la soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. C’est ainsi que les structures AL Media et Dona Make-Up font plaisir aux béninois.

Le bar maquis la Sorbonne abrite depuis dimanche 04 novembre, la Spécial Halloween organisée par la structure AL média. En partenariat avec Dona Make-Up, les organisateurs ont décidé d’offrir gratuitement des maquillages Halloween à la population béninoise afin de leur faire découvrir cette fête qui depuis quelques années a prit corps au Bénin. Pour Richie Alia le responsable de la Structure AL-Media, cette séance de maquillage est une occasion qui permet à la population béninoise de découvrir Halloween. A l’occasion, comme l’exige la coutume, sorciers, monstres et bonbons seront de la partie grâce à des maquillages.

Fête très importante dans la plupart des pays anglophones, Halloween est un fête, prétexte qui consiste à se faire peur et à s’amuser grâce aux maquillages tendancieux. Avec l’arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à partir du IXème siècle de fêter la Toussaint (« tous les saints »), le 1er novembre. Et si on regarde de plus près le mot anglais Halloween, c’est une sorte de raccourci de l’expression « All Hallows Eve », qui signifie « le soir de tous les saints », c’est-à-dire la veille de la Toussaint, le 31 octobre.

Au Bénin, avec AL Media et Dona Make-Up pas besoin de se ruiner pour fêter Halloween. Quelques bonbons et un peu d’imagination suffisent pour que le bar La Sorbonne s’approprie cette terrifiante fête.