Longtemps absent de la scène musicale béninoise, le groupe de rap béninois connu sous le nom de « OCHI GANG », revient avec un nouveau morceau. Un an après « Tabac », le groupe refait surface avec « Carnet Noir », un titre pour rendre hommage à toutes ces personnes disparues et dont on ne se rappelle plus. Qu’est ce qui a été à l’origine de ce changement de registre et quel est l’objectif principal de cette initiative? OCHI GANG se confie à Bénin Web TV.