Bénin: Sebastien Ajavon, bête noire de l’ancienne classe politique ?

Dans les coulisses politiques, depuis la condamnation de Sébastien Ajavon à 20 ans de prison dans l’affaire dite « 18kg de cocaïne », plusieurs hommes politiques sont soulagés voire même contents. Dans les coulisses, tous connaissaient la volonté du Président du Patronat de renouveler la classe politique en « dégageant » les anciens politiciens considérés comme déloyaux et corrompus. Les événements ont depuis énormément évolué, et l’Alliance Ajavon/Soglo/Yayi inquiétait les politiciens qui craignaient un retour en force de Ajavon qui leur aurait probablement fait payer leurs positions. Pourquoi Ajavon est-il tant craint par les politiques? Ajavon peut-il encore gagner sa lutte contre les politiciens? Décryptage…

Le désamour entre les « anciens » et Ajavon

Tout le monde se souvient d’une interview donnée il y a quelque années où Sébastien Ajavon assurait qu’il ne ferait jamais de politique. Ces propos qui lui ont été reprochés lors de sa candidature à l’élection Présidentielle de 2016, traduisait un sincère mépris de l’homme pour la politique politicienne. Cette pratique si répandue au Bénin mélange la malhonnêteté, le mensonge et la corruption en politique, des méthodes que déteste l’homme de Djeffa, lui qui met toujours en avant le respect de la parole donnée. C’est d’ailleurs cette parole donnée justement qui l’a poussé à soutenir Patrice Talon au second tour de la Présidentielle de mars 2016. Mais comme Sébastien Ajavon va l’apprendre à ses dépends, l’honnêteté et la sincérité ne riment pas souvent avec la politique….

En se présentant à la Présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon souhaitait renouveler la classe politique s’il était élu. Ainsi, aucun ancien ministre n’aurait été choisi dans son gouvernement, tandis que les députés ayant effectué plus de trois mandats devraient laisser la place à d’autres. N’ayant pas réussi à se qualifier au second tour, Ajavon réussit néamoins à s’entendre sur plusieurs points avec le futur Président Talon dont notamment celui de renouveler la classe politique. C’est ainsi que Ajavon introduira au Gouvernement Talon trois ministres qui n’ont jamais occupé de fonctions. Ce choix lui sera reproché par les députés qui l’ont soutenu qui espéraient devenir Ministre.

Selon l’accord qu’il avait eu avec le Président Talon, l’ancienne classe politique devait au fur et à mesure laisser la place afin qu’en 2019, une nouvelle génération émerge. Des hommes tels que Adrien Houngbédji, Bruno Amoussou, Idji Kolawolé, Valentin Houdé ou encore Mathurin Nago étaient clairement dans le viseur. Une ligne politique que Patrice Talon n’a, semble t-il vouloir jamais tenir puisque écarter ces politiciens renforcerait Ajavon dans des zones où il est déjà bien implanté.

Sans le PRD, dans l’Ouémé, Amoussou dans le Couffo, Nago dans le Mono et Idji dans le Plateau, Ajavon serait redoutable en vue des Présidentielles de 2021. Le Régime Talon a donc préféré continuer de s’appuyer sur les seuls hommes capables de neutraliser Ajavon et a brouille entre le Président de la République et le Président du Patronat, donne d’ailleurs raison à Talon qui peut compter sur la vieille garde politique pour empêcher une percée de l’USL de Ajavon.

Le « Dégagisme » à la sauce Ajavon ?

Les déboires actuels de Ajavon l’ont probablement renforcé dans l’idée que la classe politique béninoise est la cause des maux béninois. Il est sans doute maintenant convaincu qu’on peut faire de la politique sans côtoyer ou collaborer avec certains personnages. Lui qui ne voulait pas faire de politique se voit impliquer dans ce monde avec la volonté de l’améliorer en commençant par changer ses acteurs. Cette idéologie est partagée par Candide Azannai, vieux routier de la politique qui s’appuie essentiellement sur des jeunes, étant lui-même conscient des faiblesses d’une classe politique qu’il a côtoyée à l’Assemblée Nationale. L’objectif des deux hommes est que les deux tiers de l’Assemblée soit composée d’hommes neufs accompagnés par un tiers d’hommes d’expériences, un mélange étonnant et détonnant.

Conscient que partout dans le Monde, les citoyens sont fatigués des anciens hommes politiques et de leur système corrompu, Sébastien Ajavon souhaiterait incarner le « Dégagisme » à la béninoise. Ajavon insiste d’ailleurs sur ce point auprès des FCBE afin que leur combat soit commun. Le parti du Président Yayi n’aura aucun mal à se conformer à cette idée étant donné que la majorité de ses députés sont aujourd’hui du côté de la mouvance Présidentielle.

Ainsi, Sébastien Ajavon souhaite avec ses camarades incarner le nouveau monde, un monde où la majorité des sièges et des postes sont confiés à des personnes compétentes et déconnectées des anciennes pratiques. Les Présidents Yayi et Soglo ont quant à eux la seule volonté d’aider cette génération à prendre son destin en main. La popularité de ces deux hommes servira la cause de ce Nouveau Monde qui se veut en opposition à l’ancien Monde qui soutient le Président Talon. Voici donc le thème de campagne des législatives 2019.