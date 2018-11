Bénin – projet de loi de finances 2019: la TPS passe de 400 000F à 150 000F

Pour rappel, la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) est un nouveau système d’imposition des micros et petites entreprises basé sur le chiffre d’affaires. Cette option vise à corriger le système d’imposition des micros et petites entreprises fondé sur la valeur locative dans les zones dotées de Registre Foncier Urbain et sur le bénéfice forfaitaire dans les autres localités qui ne permet pas à l’administration fiscale d’appréhender le chiffre d’affaires en vue d’une imposition fondée sur le revenu réel respectant l’équité et la justice fiscale. La réforme de la fiscalité des micros et petites entreprises est consacrée par les articles 1084-18 à 1084-48 du code général des impôts (CGI).