Bénin – Parlement: « chaque président doit s’arranger pour avoir sa majorité », dixit Benoit Dègla

Avoir une majorité écrasante au Parlement est le vœux de tout Président de la République, qui ne souhaite pas se confronter à des obstacles politiques dans l’exécution de son programme. Cette idée a été confortée par le député Benoit Dègla qui justifiait le rôle que joue le BMP autour du Président Patrice Talon.

Dans une interview accordée au quotidien L’événement Précis, le député du Bloc de la Majorité Parlementaire (BMP) a fait comprendre qu’il est nécessaire pour chaque Président d’avoir une majorité. Selon lui, cette majorité constitue un appui pour l’exécutif dans l’accomplissement de son programme d’action, surtout à travers le vote des lois dont il a besoin pour booster le développement du pays.

C’est en quelque sorte ce rôle d’appui que le Bloc de la Majorité Parlementaire (BMP) joue autour du Président Patrice Talon. « Le bloc s’est constitué pour accompagner le Président de la République. Donc tout ce que j’ai dit lorsque je parle de lois et des ratifications, c’est le travail des députés et il faut se donner une majorité de 42+1 pour le faire. C’est notre détermination à l’accompagner qui constitue le soutien que nous lui apportons. Nous avons dit que nous ne pouvons pas bloquer le développement. C’est ce que la Constitution nous exige et nous ne pouvons pas nous refuser de le faire. Chaque président doit s’arranger pour avoir sa majorité », a-t-il martelé.

Mais lorsque le Président de la République arrive à construire cette majorité autour de lui, il se doit de l’entretenir, au risque de la perdre au fil du temps. « Il fut un moment au cours de la 5ème législature où on avait une majorité de 69 qui a éclaté à un moment donné puisque ce n’était pas entretenu. Deux ou trois mois après, on est passé de 69 à 39 et à 27 enfin », explique Benoit Degla.