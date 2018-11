Bénin: missions et compositions du comité de soutien aux détenus et exilés politiques

Ce mercredi 07 novembre 2018, le comité de soutien aux détenus et exilés politiques a été officiellement installé dans ses fonctions par le président de l’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (ODHP), Me Aboubakar Baparapé. Cette cérémonie a réuni les acteurs de défense des droits de l’homme, ceux de la société civile ainsi que plusieurs personnalités politico-administratives de l’ancien régime.

Initiative de l’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (ODHP), le comité de soutien aux détenus et exilés politiques (Csdep) vise non seulement à apporter son soutien sous toutes les formes à tous ceux qui font les frais de leur opposition au pouvoir en place mais également à donner de l’espoir au peuple. Ainsi, il entend se battre aux côtés des autres forces vives de la Nation pour le retour des exilés politiques et la libération des détenus politiques.

Selon la Présidente de ce comité, Françoise Sossou-Holonou, ledit comité interviendra sur deux volets social et politique. Le premier consistera à apporter du soutien aux victimes par diverses actions en vue de soulager leurs familles et de maintenir haut leur moral. Quant au second volet, le comité entend faire du lobbying auprès de toutes les autorités béninoises y compris le Président de la République en vue de la libération immédiate et sans condition des détenus politiques et le retour dans les mêmes conditions des exilés politiques.

«… au temps du Prpb, les luttes âpres du comité des détenus politiques soutenues par le peuple ont abouti à la loi d’amnistie qui a libéré les victimes de ce régime», a-t-elle rappelé tout en soulignant que les détentions et exils politiques sont l’affaire de tous les Béninois. Ainsi, elle lance un appel vibrant à tous les Béninois de l’intérieur et de l’extérieur à se mobiliser pour le rétablissement des acquis démocratiques chèrement acquis.

Procédant à l’installation officielle de ce comité, le Président d’honneur, Aboubacar Baparapé, s’est réjoui de la naissance de ce comité car, selon lui, l’heure est grave et extrêmement grave. Il a exhorté le bureau nouvellement installé à plus de courage et de détermination pour l’atteinte de ses objectifs. «L’heure est très grave. Il est important d’en saisir toute la dimension politique et historique. Vous devez vous armer d’un courage exceptionnel à la mesure et à la hauteur de la situation que nous imposent nos adversaires», a-t-il exhorté avant de les rassurer de sa disponibilité à œuvrer à leurs côtes pour la restauration de l’Etat de droit et de démocratie au Bénin.

Ce comité est composé de