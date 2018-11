Bénin – Lutte contre la corruption: Social Watch émet des réserves sur la création de la CRIET

Troisième niveau de réserve: Les décisions et les risques de déviance

Il est louable d’avoir une institution spécifique de lutte contre la corruption et l’impunité encore faudrait t’il que, dans le respect des droits humains, celle-ci rassure le citoyen et garantisse les droits essentiels de l’accusé (la présomption d’innocence, le droit à la défense, le droit à un procès équitable, la possibilité d’interjeter appel). Dans le cas d’espèce, les premières décisions rendues et les procédures suivies pour rendre ces décisions violent certains droits essentiels de l’accusé et nous laisse perplexe quant à sa capacité à respecter les droits humains et à rendre une justice impartiale dénuée de toute influence politicienne. Autrement dit, en totale indépendance. Le bicéphalisme de cette institution (Tribunal et cour) nous amène à nous demander quels noms donne-t-on aux décisions de cette juridiction : jugements ou arrêts ? Pourquoi seules les parties civiles et le ministère public ont la possibilité de relever appel des décisions de la CRIET ?

Par rapport à certaines dispositions opérationnelles de la CRIET, on se demande si la loi qui régit la CRIET est au-dessus de la constitution notamment ses articles 12 et 15 qui violent notre loi fondamentale tant dans son Préambule qui dit « Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle », que dans les dispositions formelles « Article 8 : La personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger » etc… Article 20 « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi ».

Le réseau Social Watch Bénin, au regard des nombreuses réserves sus mentionnées trouve inopportune l’instauration d’une cour d’exception avec ces nombreuses attributions dans une démocratie avancée comme celle du Bénin.