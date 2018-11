Bénin: l’opposition actuelle sous le régime Talon ne fait pas peur, selon Janvier Yahouédéou

Ce dimanche 11 novembre 2018, le député Janvier Yahouédéou était sur la chaîne canal 3. Face aux journalistes, il s’est prononcé sur la gouvernance du Président Patrice Talon et la qualité de l’opposition que le gouvernement de la rupture a en face.

L’opposition actuelle sous le régime Talon ne fait pas peur. C’est ce qu’il convient de retenir des propos du député Janvier Yahouédéou. Se basant sur ses expériences sous la gouvernance du feu Mathieu Kérékou et celle de l’ex président Boni Yayi, il estime que l’opposition actuelle doit se réorganiser autrement pour mieux jouer son rôle. « Notre opposition actuelle n’est pas forte. L’opposition actuelle ne fait pas paniquer le gouvernement, elle verse dans les insinuations sans preuves », a-t-il déclaré.

Pour lui, la stratégie adoptée par l’opposition n’est pas la meilleure et ne permet pas au gouvernement de se rendre compte véritablement des insuffisances de sa gestion. A l’en croire, l’opposition actuelle se limite aux réseaux sociaux et verse dans des dénonciations sans preuves. « ll faut chauffer beaucoup plus le Président Talon. Plus l’opposition est forte, plus le gouvernement travaille », fait-il savoir avant d’inviter l’opposition à prendre exemple sur lui.

« Au moment où nous on faisait l’opposition, il n’ y avait pas de WhatsApp ni de Facebook. Et pourtant on se faisait entendre et on faisait peur au gouvernement » Janvier Yahouédéou

Il souhaite que l’opposition puisse repenser sa stratégie pour ne plus donner l’impression d’une « opposition moue » et sans armes.