Bénin – Loi de finances 2019: plus de 114 milliards pour le ministère de Salimane Karimou

L’étude de la loi de finances 2019 en cours à l’Assemblée nationale exige que les ministres passent devant les parlementaires pour justifier leur budget. A l’instar donc de ses collègues, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a sacrifié à la tradition ce vendredi 16 novembre 2018.

Selon l’exposé fait par l’autorité ministérielle devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le projet de budget au titre de l’année 2019 de son ministère est estimé à 114, 051 648 milliards F Cfa. Face aux interrogations des membres de la Commission, le ministre Salimane Karimou a pris le soin de justifier ce montant qui a connu une augmentation de 5,45% par rapport à l’année 2018.

Ainsi, de 106,144 804 milliards F Cfa en 2018, le budget du ministère des Enseignements maternel et primaire passe à 114, 051 648 milliards F Cfa. Pour justifier le nouveau budget, le ministre évoque les projets et réformes retenues au titre de l’année 2019 dans le but d’améliorer la qualité des enseignements donnés au niveau maternel et primaire.

« Nous sommes dans une logique d’améliorer l’offre dans le système éducatif. Nous avons des projets qui prennent en compte l’amélioration de la qualité de l’éducation. Et c’est la préoccupation fondamentale du gouvernement et des partenaires techniques et financiers » Salimane Karimou

Mais la réalisation de ces réformes et projets nécessite des moyens financiers considérables. Et selon le ministre, le sous secteur des enseignements maternel et primaire étant une branche prioritaire du système éducatif national, il faut y donc injecter les moyens nécessaires.

Il a par ailleurs rappelé que cette proposition de budget prend en compte toutes les rubriques du fonctionnement de son département ministériel. Il s’agit notamment des dépenses liées au personnel, les dépenses en capital et les divers projets inscrits au portefeuille du Programme d’investissements publics (Pip) du ministère.