Bénin : l’honorable Rosine Soglo annonce son retrait de la scène politique

Du haut de ses 27 ans d’expériences en politique, Rosine Marie Vieyra épouse Soglo semble ne plus avoir assez de force pour continuer le combat. Depuis sa dernière hospitalisation où son présumé décès avait été fortement agité sur les réseaux sociaux, elle s’est visiblement rendue compte qu’elle ne pouvait plus en faire plus. Reçu ce dimanche 11 novembre 2018 sur Soleil Fm, elle a ouvertement annoncé son retrait, sauf si Dieu en décide autrement.

Rosine Soglo se mettra désormais en rade des histoires politiques. On ne verra donc plus la femme rigoureuse, acerbe dont les interventions à l’hémicycle contribuent à mettre parfois de l’ordre au sein des représentants du peuple, au vue de son statut de doyenne d’âge. A l’entendre, la mémoire y est toujours, la force intellectuelle toujours au top, mais le physique lâche et demande du repos.

« C’est peut-être ma dernière émission. C’est ma dernière législature, à moins que Dieu en décide autrement ». Rosine Soglo

Au delà d’un simple retrait de la scène politique, Rosine Soglo communément appelée « Mémé » montre de plus en plus des signes d’un adieu. D’ailleurs, son dernier discours au Parlement montrait visiblement qu’elle passait ses derniers messages. L’expression « adieux » est revenue par moment. Mieux, parlant de la décision de la Cour suprême dans le conflit interne du parti RB, elle a plusieurs fois martelé : « tôt ou tard, la Cour Suprême va rendre sa sentence. Peut être que je ne serait plus là… ».

Rosine Sogle serait-elle en train d’écrire littéralement son testament? Se voit-elle déjà proche de son parcours terrestre? Des interrogations que le temps aidera à solutionner. Mais ce qu’il convient de retenir pour le moment, c’est que « Mémé » va se retirer et son dernier discours à l’hémicycle ainsi que son passage sur Soleil Fm ce jour en disent long.

Ce retrait de la scène politique de la doyenne d’âge du Parlement se présente comme une réponse à ceux qui ont toujours souhaité que le couple Soglo puisse enfin se retirer de la politique. Même si Nicéphore Dieudonné Soglo semble encore avoir assez de force pour continuer à animer la vie politique, « Mémé » n’en peut visiblement plus.