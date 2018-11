Bénin: les entreprises innovantes sous le feu de la rampe du gala des 100 entreprises dynamiques

Le cabinet Eco finance et Entreprise a procédé à la distinction des entreprises béninoises les plus dynamiques et les plus innovantes de l’espace « UEMOA ». C’était ce samedi 9 Novembre 2018 dans les locaux de Bénin Royal Hôtel de Cotonou.

A la faveur du « Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l’espace Uemoa », Le Cabinet Eco finance et Entreprises a procédé le Samedi 9 novembre dernier, au distinction des 100 meilleures entreprises. Cet événement majeur qui offre une vitrine internationale aux entreprises béninoises et de la sous-région a permis la révélation de plusieurs entreprises locales.

Lancé depuis 2013, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest; est une initiative du Cabinet « Eco Finance Entreprises ». Ce cabinet international spécialisé dans l’étude et l’expertise en finance et en gestion et intervenant dans des domaines variés comme l’expertise bancaire, la recherche de financement, le sondage et l’étude de projets, la formation et le renforcement des capacités, l’audit et l’étude sectorielle, la communication et le marketing, capitalise déjà 12 ans d’expérience. C’est dire que les 100 entreprises qui ont passé les filtres de la sélection méritent véritablement les distinctions qu’elles ont reçues. La sélection des meilleures entreprises se fait suivant 4 critères: