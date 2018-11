Bénin: le point des universités privées agréées, autorisées et fermées (officiel)

La liste des établissements privés d’enseignement supérieur (Epes) agrées, autorisés et fermés pour la rentrée 2018-2019 est désormais disponible. Au cours d’un point de presse animé dans l’après midi du mercredi 07 novembre 2018, le Directeur des Epes a officiellement porté à la connaissance du public la liste de ces différentes catégories d’universités.

De l’exposé du professeur Dodji Amouzouvi, il ressort que conformément aux textes en vigueur, 50 établissements et leurs filières ont obtenus un avis favorable pour l’agrément, 20 établissements et leurs filières ont obtenu un avis favorable pour l’agrément, 10 établissements et leurs filières ont reçu un avis réservé pour l’agrément, 7 établissements ont obtenu un avis réservé, 27 établissement et leurs filières ont reçu un avis défavorable, 50 établissements ont été déclarés fermés dans toutes les filières à compter de la rentrée 2018-2019, après suspension en 2016-2017 pour non fonctionnement ou fonctionnement irrégulier et pour expiration de l’autorisation de création et 12 établissements ont été fermés pour n’avoir présenté de dossiers pour l’agrément.

En dehors de ces universités, on retrouve dans une autres catégorie 24 établissements privés d’enseignement supérieur (Epes) qui sont autorisés à ouvrir pour l’année académique 2018-2019 en Licence et Master. Par ailleurs, les universités privées retardataires disposent de deux semaines pour se mettre en règle vis à vis des textes.