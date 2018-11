Bénin: le parti Alafia du ministre Alassane Seidou désormais membre du bloc Progressiste

Le parti Alafia du ministre Alassane Seidou était en congrès extraordinaire ce samedi 03 novembre 2018. A l’issue de cette rencontre politique, la nouvelle ligne politique du parti a été définie.

Les membres du parti Alafia présidé par Alassane Seidou se conforment aux exigences de la réforme du système partisan. Réunis en congrès extraordinaire, ils ont décidé de rejoindre d’autres partis politiques de la mouvance pour la création d’un grand ensemble politique. Selon la déclaration finale du congrès, le parti Alafia a porté son choix sur le bloc Progressiste pour la suite de ses activités. « Le Parti ALAFIA opte pour sa fusion avec d’autres formations politiques en vue de la création d’un grand ensemble politique plus fort et plus viable à travers le Bloc Progressiste », a déclaré le porte parole du parti.

C’était également le lieu pour les congressistes d’apprécier la gouvernance du régime de la rupture. Ainsi, certaines réformes ont été passées à la loupe. Il s’agit entre autres de la réforme du système partisan confortée par la nouvelle charte politique et le nouveau code électoral. Pour eux, ces deux réformes spécifiques donnent une nouvelle image au système politique béninois.

Contrairement aux critiques portées contre ces lois, le parti Alafia constate qu’elles : « préservent l’Etat de droit et de pluralisme démocratique dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ».