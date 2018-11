Bénin : le discours de Patrice Talon en Allemagne est inapproprié, selon le prof René Ahouansou

Le professeur René Ahouansou a décrypté les propos du chef de l’Etat à la tribune du sommet du G20-Afrique tenu à Berlin en Allemagne. Au terme de cet exercice, l’ambassadeur estime que le discours du chef de l’État en Allemagne est inapproprié et ceux qui le lui ont rédigé ont péché par ignorance des us et coutumes diplomatiques.

« Croire qu’on a créé les meilleures conditions pour les investisseurs étrangers en déclarant qu’on a réduit les jours de grève à 2 jours par mois et à 10 jours par an au Bénin n’est nullement présenter la meilleure carte de visite pour notre pays en espérant que cela suffira pour attirer les capitaux étrangers. Dire soi-même qu’on a rendu l’emploi précaire pour faciliter l’embauche est une erreur psychologique. Cela signifie qu’on se déclare l’ennemi de son peuple et l’ami des investisseurs. Ce n’est pas rassurant pour l’investisseur qui aime d’abord la paix sociale pour la sécurité de ses capitaux », a indiqué le professeur René Ahouansou.

Pour lui, il s’agit là de déclarations contre-productives, car « elles font apparaître le Bénin comme un pays où le mode de vie est la grève et non le travail, à tel point que l’Etat a dû sortir l’artillerie lourde et aller contre les Conventions internationales de l’OIT, du BIT et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sur le travail ». Dans son analyse, le professeur estime que présenter son pays comme une dictature aux manières fortes et musclées est un plat très peu savoureux pour des capitaux qui cherchent où s’investir en toute tranquillité et pour le maximum de profit. Cette image, selon lui, laisse présager l’éventualité d’affrontements sociaux, car les grèves sont toujours le résultat de rupture des contrats de travail par l’employeur.

Par contre, dire que le Bénin a une longue tradition de dialogue social dynamique et performant auquel adhèrent à la fois l’Etat, les employeurs et les travailleurs permettant ainsi de préserver la paix sociale et la coopération active du monde du travail, est plus agréable à entendre que le langage de la force.

Pour conclure, le professeur René Ahouansou pense qu’il faut une certaine culture d’ensemble pour prendre la parole devant certains auditoires pour ne pas paraître peu préparé à certaines fonctions et à un certain niveau de responsabilité.